Lotto-Spieler knackt Millionen-Jackpot – was der Glückspilz dann macht, lässt ein ganzes Land verzweifeln

„Was würde ich mit einer Millionen Euro machen?“ Für wen diese Frage nicht mehr nur reine Spekulation ist, sondern wer tatsächlich im Lotto gewonnen hat, der ist wohl ein echter Glückspilz. Sollte man zumindest meinen, denn in dieser Woche knackte ein Gewinner den Millionen-Jackpot und tat genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hätte.

Ein neues Auto? Ein neues Haus? Oder die neuste Technologie? Die Möglichkeiten, was man mit solch einem Mega-Gewinn in Millionenhöhe anstellen könnte, sind vielfältig. Voraussetzung dafür ist jedoch: Der Lotto-Gewinn muss erstmal in Empfang genommen werden. Genau an dieser Stelle scheiterte es bei diesem Gewinner – mit schlimmen Kosequenzen.

Lotto-Gewinner begeht fatalen Fehler

Bereits im August 2023 stand es fest. Ein Glückspilz hatte es bei der amerikanischen Lotterie Mega Millions geschafft sich den Mega-Gewinn unter den Nagel zu reißen. Die Summe von satten 36 Millionen Dollar (33 Mio. Euro) hätte definitiv keinen Wunsch unerfüllt gelassen.

Die Wahrscheinlichkeit, solch eine Mega-Summe im Lotto zu gewinnen ist tatsächlich geringer, als von einem Hai gebissen zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken und das Geld dann einfach nicht abzuholen, könnte jedoch noch geringer ausfallen.

Der Lotto-Gewinner, der sich den Millionen-Gewinn hätte einheimsen können, hat es jedoch tatsächlich geschafft, die 180 Tage nach dem Ziehungsdatum verstreichen zu lassen und seinen Anspruch auf das Geld zu verlieren. Doch was passiert in solch einem Fall mit dem Jackpot?

Das Gesetz von Florida schreibt laut Informationen des englischsprachigen Mediums „Mirror“ vor: 80 Prozent der nicht beanspruchten Preisgelder wandern in den den Educational Enhancement Trust Fund. Die restlichen 20 Prozent gehen zurück in den Preispool. Eins steht fest: Der abgelaufene Schein schmerzt wahrscheinlich nicht nur den, dem die Millionen entgangen sind, sondern lässt auch den Rest des Landes verzweifeln.

