Lotto-Spielerin kauft erstmals anderen Schein – diese Entscheidung verändert ihr Leben

Plötzlich reich? Eine Frau aus Wayne County kann ihren Augen kaum glauben, als sie das sieht. Die Lotto-Spielerin entscheidet sich zum ersten Mal für ein anderes Los und ändert dadurch auf einen Schlag ihr ganzes Leben.

Die glückliche Gewinnerin ist eine 69 Jahre Dame aus Michigan, die gerne Lotto spielt und normalerweise auf Ruby Red Wild Time setzt. Für zehn Dollar kann man in der Michigan Lotterie ein Los ziehen und auf einen Hauptgewinn von 500.000 US-Dollar hoffen. Bedauerlicherweise ist die 69-jährige Dame nie in den Geschmack des Hauptpreises gekommen. „Ich hatte nicht das größte Glück dabei,“ erklärt sie den Beamten der Michigan Lotterie. Bis das Unfassbare wahr wurde.

Lotto-Spielerin probiert neues Spiel aus und zieht direkt den Hauptgewinn

Die Dame wechselte ihre Strategie und entschied sich für ein neues Spiel: $ 1.000 Large. Ebenfalls für zehn US-Dollar hat man mit diesem Los die Chance auf den Hauptgewinn von satten 1 Millionen Dollar, mit einer nur geringfügig niedrigeren Gewinnchance als bei dem anderen Spiel, bei dem sie sonst immer auf ihr Glück gehofft hatte.

Das „$ 1.000 Large“-Los funktioniert wie folgt: Auf dem Los lassen sich die Gewinnzahlen sowie die eigenen Zahlen frei rubbeln. Sollten die Zahlen übereinstimmen, gewinnt der Spieler den für diese Zahl angezeigten Preis. Darüber hinaus gibt es Bonus-Felder, durch die man 20, 30, 50 oder gar 100 US-Dollar dazugewinnen kann.

Laut einer Pressemitteilung der Michigan Lotterie kaufte die Frau das „$ 1.000 Large“-Los am vergangenen Mittwoch (16. August) in einem Supermarkt in Detroit und machte sich mit dem Los auf den Heimweg. Zuhause angekommen, kratzte sie die Felder frei und konnte gar nicht glauben, was sie da sah. „Ich nahm meine Brille ab, um sie zu reinigen, da ich nicht sicher war, ob ich das Los falsch gelesen hatte,“ erklärte sie im Anschluss den Zuständigen der Michigan Lotterie.

Doch auch, als sie die Brille wieder aufsetzte, änderte sich das, was sie da vor sich sah, nicht: Sie hatte 1 Millionen US-Dollar gewonnen. „Meine Augen füllten sich mit Freundestränen!“

Inzwischen ist sie zur Michigan Lotterie gegangen, um ihren Gewinn abzuholen. Dort wurden ihr zwei Möglichkeiten angeboten: Entweder sie erhält die volle Summe: 1 Millionen US-Dollar, allerdings aufgeteilt in jährliche Zahlungen. Die andere Möglichkeit: Sie erhält eine einmalige Pauschalzahlung, allerdings beträgt diese statt der vollen Millionen, nur noch 693.000 US-Dollar. Die Frau entschied sich für die zweite Möglichkeit und erhielt die einmalige Zahlung.

