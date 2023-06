Lotto-Spieler kauft aus Versehen zweiten Schein – dann beginnt der Wahnsinn

Wer im Lotto absahnen möchte, der muss vor allem eins haben: Glück. Doch wie viel Glück ein 40-Jähriger aus den USA hatte, ist fast schon unverschämt.

Der Mann gewann insgesamt 50.000 US-Dollar (circa 46.000 Euro) nach dem er aus Versehen ein zusätzliches Rubbellos gekauft hatte. Der anonyme Amerikaner hatte sich selbst ein Budget von 100 US-Dollar für das Lottospielen zur Verfügung gestellt.

Mann setzt auf Rubbellos

Wie das englischsprachige Medium „Mirror“ berichtet, gab der Mann 50 Dollar für seine üblichen Ziehungsspiele aus. Dann beschloss er das restliche Geld für Rubbellose bei einem anderen Ziehungsspiel auszugeben. Er kaufte sich ein Rubbellos – und dazu noch versehentlich ein zweites! Und eben dieses entpuppte sich als das 50.000-Dollar-Gewinnlos.

In einer Erklärung der Maryland Lottery heißt es: „Was für ein Zahltag! Ein Mann aus Beltsville stellte fest, dass eine Mischung aus Lotterieglück und Spielerfehlern sein 100-Dollar-Kontingent an Lotteriespielen in eine Hot777-Auszahlung von 50.000 Dollar verwandelte […] .“

Schulden tilgen mit Lotto-Gewinn

Der Glückspilz erfuhr von seinem Gewinn als er im Auto saß. Er machte sofort ein Foto von seinem Rubbellos und schickte das Bild an seine Frau. Mit dem gewonnen Geld möchte der Amerikaner seine Schulden tilgen, wie der „Mirror“ berichtet.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.