Lotto: Mann reicht Spielschein kurz vor knapp ein – zwei Stunden später ist er plötzlich Multi-Millionär

Lotto-Last-Minute-Wahnsinn in Niedersachsen! Ein Mann reichte seinen Schein zwei Stunden vor Annahmeschluss in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Stade ein. Dann war er plötzlich Multi-Millionär.

Rund 14 Millionen Euro: Diese stolze Summe gewann ein noch unbekannter Lotto-Spieler aus Niedersachsen – den bisher im Jahr 2023 höchsten Gewinn bei 6aus49 der Gewinnklasse 1! Der frischgebackene Multi-Millionär tippte bei der Ziehung am Samstag (14. Januar) alle sechs Gewinnzahlen sowie die Superzahl richtig. Dieses Kunststück gelang auch einem weiteren Spielteilnehmer aus Brandenburg.

Lotto: Zwei weitere Spieler gewinnen je 400.000 Euro

Besonders eilig hatte es der Gewinner aus Niedersachsen allerdings nicht: Erst zwei Stunden vor dem Annahmeschluss reichte er seinen Spielschein mit zwölf getippten Feldern in der Annahmestelle ein – um dann kurze Zeit später Millionär zu werden!

Die sechs Richtigen ohne Superzahl haben zwei weitere noch unbekannte, niedersächsische Spielteilnehmer bei der Ziehung von Lotto 6aus49 ebenfalls am Samstag (14. Januar) richtig getippt. Sie erhalten nun in der Gewinnklasse 2 immerhin je fast 400.000 Euro – ebenfalls eine nette Summe.

Lotto: Niedersachsen sahnt bisher ab

Einer der Glückspilze gab seinen Spielschein mit sechs getippten Spielfeldern für zwei Ausspielungen in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Emsland ab. Der zweite Gewinner tippte die doppelte Anzahl an Spielfeldern ebenfalls für zwei Ausspielungen in einer Annahmestelle in Niedersachsen im Landkreis Cloppenburg.

Bereits fünf Spielteilnehmer aus Niedersachsen konnten im Jahr 2023 sich über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro freuen – zwei davon in Millionenhöhe. Gewinner werden also in Niedersachsen gemacht! (mit dpa)

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.