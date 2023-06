Lotto: Mann gewinnt sechs Millionen Euro – was er dann erlebt, ist der größte Albtraum

Einmal im Lotto gewinnen – davon träumen viele Menschen. Mit rund sechs Millionen Euro sollte man dann auch für sein Leben ausgesorgt haben. Doch einem Mann aus dem englischen Gateshead hat diese Wahnsinnssumme kein Glück gebracht.

Erstmal fing alles ganz gut an: Nachdem der ehemalige Fabrikarbeiter Lawrence Candlish rund 5,5 Millionen Pfund (umgerechnet mehr als sechs Millionen Euro) in der National Lottery gewann, teilte er den Jackpot mit seiner Familie. Er kaufte unter anderem sieben Häuser in der Umgebung, damit seine Liebsten alle nah beieinander wohnen konnten. Doch kurz darauf begann der Albtraum…

Lotto: Mit dieser Katastrophe hat der Gewinner nicht gerechnet

Kriminelle steckten sein Haus in Brand. Daraufhin zog er von England nach Santa Pola im spanischen Alicante. Auch hier kaufte er sich von seinem Gewinn ein Haus, dass er ‚Casa Shearer‘ nannte – nach dem ehemaligen Stürmer-Star und England-Legende Alan Shearer von Newcastle United. Außerdem eröffnete der Lottogewinner zusammen mit seinem Vater eine irische Bar sowie ein Restaurant.

Doch es kam, wie es kommen musste. Candlish verpulverte sein gesamtes Lotto-Vermögen – was bei über sechs Millionen Euro gar nicht so einfach ist. Danach folgte ein harter Schicksalsschlag: Da das gemeinsame Unternehmen ebenfalls pleite ging, nahm sich sein Vater das Leben. Kurze Zeit später zog der ehemalige Fabrikarbeiter, der an einer Knochenkrankheit leidet, wieder zurück in seine englische Heimat.

Es kam noch schlimmer

Als der Mann aus Großbritannien noch über seine Lotto-Millionen verfügte, schenkte er auch seiner querschnittsgelähmten Schwester einen ordentlichen Batzen davon. Doch trotz des Vermögens erhielten beide weiterhin Einkommensunterstützung vom Staat.

Das blieb nicht lange geheim und so wurden Bruder und Schwester jeweils zu neun Monaten Gefängnis verurteilt, die aber zu 18 Monaten auf Bewährung ausgesetzt wurden. So endete das Lotto-Glück leider im Unglück…