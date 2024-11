Lotto-Spieler wollten Millionen-Jackpot knacken – mit einer Entscheidung zerstören sie alles

Einmal die Millionen in der Lotterie gewinnen – es ist ein Traum, wie ihn viele haben. Doch nicht jeder hat so ein Glück wie Lotto-König Chico aus Dortmund, der im September 2022 die 10-Millionen Euro abräumte.

Allein in Deutschland versuchen fast 21 Millionen Personen gelegentlich ihr Glück in der Lotterie. Und wenn einer mal das große Los gezogen hat, dann ist die Nachricht schnell in aller Munde. So wollten sich auch diese drei Lotto-Spieler den Traum von der Million erfüllen. Um an das ganz große Geld zu kommen, trafen die Männer allerdings eine folgenschwere Entscheidung, die üble Konsequenzen mit sich brachte.

Lotto-Betrug mit dramatischen Folgen

Die drei Italiener aus Apulien kauften sich ein Rubbellos, um in der Lotterie den Jackpot zu knacken. Doch die Zahlen, die auf dem Los zum Vorschein kamen, stimmten nicht komplett mit den Gewinner-Zahlen überein: zwei Richtige fehlten! Mit dieser Lotto-Niete wollten die drei Männer sich aber so gar nicht zufriedengeben. Kurzerhand entschieden sie, einen Trick anzuwenden, um den 10-Millionen-Jackpot doch noch einzukassieren.

Die Italiener kamen auf die Idee, die fehlenden Zahlen einfach selbst auf den Lotto-Schein zu schreiben. Sie ließen das Los im Nachhinein sogar von einem Notar beglaubigen, wie „merkur.de“ berichtet.

Als die zuständige Kommission der Nationallotterie den Schein allerdings überprüfte, flog der Betrug schnell auf. Der Versuch, den Millionen-Gewinn im Lotto zu fälschen, war wohl nicht so erfolgreich. Die Männer müssen sich nun wegen Urkundenfälschung, Hehlerei und Betrugsversuchs vor Gericht verantworten.