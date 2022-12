Lotto: Mann wird auf Umwegen Millionär – dabei hatte er nur drei Richtige

Einmal sechs Richtige im Lotto haben und richtig abräumen, wer träumt nicht davon? Ein Mann aus Franken hat zwar auch nicht alle goldenen Zahlen richtig getippt – beklagen kann er sich aber trotzdem nicht.

Denn trotz allem ist er jetzt Lotto-Millionär. Und dafür brauchte er deutlich mehr als nur das Glück bei der Ziehung. Eine ganze Reihe an Umständen mussten erst in Kraft treten, bis der 49-Jährige sich über seinen Gewinn freuen konnte.

Lotto: Mann wird Millionär – mit nur drei Richtigen

Bei der bundesweiten Nikolaus-Sonderauslosung konnte er sich über einen der Sonderpreise in Höhe von einer Million Euro, Doch das schaffte der Mann nur durch einen Zufall, der ihm beim Ausfüllen seines Lottoscheins für die Ziehung am 30. November passierte.

Denn da schaffte er es gleich drei Richtige in einem einzigen Tippfeld anzukreuzen. Eigentlich gerade einmal genug für eine zweistellige Gewinnsumme… hätte es nicht genau an diesem Datum auch die Sonderauslosung gegeben! Dank ihr ist er einer von drei glücklichen Gewinnern, die sich über jeweils eine Million Euro freuen können.

Sonderauslosung unter Pechvögeln

Bei der deutschlandweiten Nikolaus-Sonderauslosung vom 30. November und 3. Dezember wurden bundesweit die zusätzlichen Gewinne von dreimal eine Million Euro sowie tausendmal 1.000 Euro verlost. Teilnahmeberechtigt an der Auslosung dieser Prämien waren alle Lottoscheine, die bei diesen Ziehungen an einem Speil 6aus49 teilnahmen und in diesen Ziehungen einen Gewinn in der Gewinnklasse 8 – also drei richtige Gewinnzahlen – erzielten.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.