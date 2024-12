Lotto: Mann kauft Spielschein – wenig später kämpft er um sein Leben

Es passierte alles so schnell! Ein Mann wollte einfach einen Lotto-Schein kaufen. Wenig später landet er im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Es geschah nur zwei Minuten von seiner Wohnung entfernt.

Dieser Lotto-Spielschein sollte für den Mann alles ändern – aber nicht auf die positive Art und Weise. Auf dem Weg passierte nämlich etwas, was dramatische Folgen mit sich zog. Denn anschließend wurde der Mann schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Lotto: Mann kauft Spielschein – und kämpft um sein Leben

Aber von Anfang an: Der Mann aus Liverpool in England machte sich an einem Freitagabend auf den Weg, um einen Lotto-Spielschein in einem naheliegenden Laden zu kaufen, wie „Mirror“ berichtet. Doch kurz nachdem der Mann sein Haus verlassen hatte, passierte das Unfassbare und ein Auto rammte ihn. Um 7.15 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein Toyota Prius mit dem Mann, der schätzungsweise in seinen 40ern ist, kollidierte. Der Fahrer wartete am Unfallort auf die Polizei.

Als die Rettungssanitäter und die Polizei am Unfallort eintrafen, wurde dieser zugunsten der Untersuchungen abgesperrt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er behandelt wurde. Nach dem Unfall kämpfte er dort um sein Leben.

Er war nur zwei Minuten von seinem Haus entfernt

Auch die Familie des Verletzten ist sichtlich geschockt von dem Unfall. „Er wollte nur zum Laden gehen, um einen Lotto-Schein zu kaufen, als es passierte. Er wohnt in der Gegend – er war zwei Minuten von seinem Haus entfernt“, erzählte ein Familienmitglied. Im Krankenhaus befand der Mann sich schließlich in einer ernsten, aber dennoch stabilen, Lage, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte berichtete.