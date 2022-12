Lotto: Mann räumt Millionen-Jackpot ab – mit irrer Strategie

Um im Lotto endlich mal zu gewinnen, probieren viele Spieler alle möglichen Strategien aus. Manchmal lohnt es sich und der ganz große Gewinn springt dabei heraus.

So ergeht es jetzt auch diesen Mann, der sich über einen Millionen-Gewinn im Lotto freuen darf. Seine Strategie brauchte viel Mut, doch es zahlte sich am Ende so was von aus.

Lotto: Mann räumt Millionen-Jackpot ab

Mit gleich sechs Scheinen im Lotto gewinnen? Das ist tatsächlich jetzt einem Mann in Massachusetts in den USA gelungen. Er traf die bizarre Entscheidung, sechs Lose mit denselben Zahlen für eine Ziehung zu kaufen.

Der ehemalige Veteran wurde für seinen Mut belohnt. Gegenüber „The Sun“ sagte ein Sprecher der Massachusetts State Lottery: „Raymond Roberts Sr. aus Fall River ist der Gewinner von sechs Mal 25.000 Dollar pro Jahr im Lucky for Life-Spiel in mehreren Bundesstaaten, nachdem er die ersten fünf Zahlen auf sechs Tickets richtig getippt hat, die er für die Ziehung gekauft hat, die am Mittwoch, den 14. Dezember stattfand.“

Sechs gleiche Lose sorgen für Millionen-Gewinn

Auf die Frage, warum er die seltsame Entscheidung getroffen habe, sechs gleiche Tickets für die Ziehung zu kaufen, beschrieb er es als „Intuition“. Raymond erklärte, dass er sich bei den Zahlen gut gefühlt habe, die er aus einer Kombination von Jubiläumsdaten und Geburtstagen gewählt hat.

Insgesamt gewann er 1,95 Millionen Dollar, umgerechnet sind das 1,8 Millionen Euro. Er entschied, fünf der Gewinne direkt ausgezahlt zu bekommen. Für das sechste Los erhält er nun monatlich 25.000 US-Dollar auf Lebenszeit.

Mit dem Geld möchte sich der US-Vietnam-Veteran ein neues Motorrad kaufen. Was er mit der restlichen Kohle macht, weiß er noch nicht. Raymond bescherte aber auch einer anderen Person einen Gewinn: Dem Ladenbesitzer in Massachusetts, der sich über 5000 Dollar freuen darf, da die Lose in seinem Geschäft gekauft wurden.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga