Lotto: Kellnerin bekommt Lottoschein geschenkt – sie ahnt nicht, was es damit auf sich hat

Es erinnert stark an den Film „2 Millionen Dollar Trinkgeld“ mit Nicolas Cage, was nun einer Kellnerin aus Missouri (USA) passiert ist. Denn die Kellnerin bekam anstatt eines Trinkgeldes einen Lotto-Schein von einem Gast.

Dass dieser Gast oft Lotto spielte, und gerade bei großen Jackpots auch Scheine an die Kellner verteilte, kam schon häufiger vor. Doch dieses Mal hatte die Kellnerin Glück!

Kellnerin bekommt Lottoschein geschenkt und erhält das größte Trinkgeld ihres Lebens

Als sie am Morgen nach der Ziehung hörte, dass ein Schein, der an die Kellner verteilt worden ist, gewonnen hatte, checkte sie die Zahlen. Und tatsächlich, sie hatte gewonnen!

Zwar waren es keine zwei Millionen Dollar, aber immerhin hatte die Kellnerin 50.000 Dollar (45.000 Euro) gewonnen, berichtet watson.de

Was sie mit dem vielen Geld anstellen will, wusste die Kellnerin aus den USA noch nicht.

Nicolas Cage gewinnt im Film vier Millionen Dollar

Im Film gewinnt Nicolas Cage übrigens vier Millionen Dollar, teilt diese mit einer Kellnerin und am Ende verlieben sich die beiden und sind natürlich glücklich bis an ihr Lebensende. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte.

Denn 1984 hatte ein Polizist aus New York einer Kellnerin in einer Pizzabude anstatt eines Trinkgeldes den möglichen halben Gewinn eines Lottoscheins versprochen. Und er hat sich dran gehalten haben: Von seinen gewonnenen sechs Millionen Dollar gab er drei Millionen an die Kellnerin ab. Verliebt haben sich die beiden aber nicht, das hat Hollywood ergänzt. (fb)