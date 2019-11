Autorennen auf der Kreuzfahrt: Die „Norwegian Encore“ hat ein besonderes Highlight an Bord.

Kreuzfahrt: Neues Schiff läuft vom Stapel – unglaublich, was darauf gebaut wurde

Dieses Highlight auf dem Schiff begeistert Reisende! Erst neulich neulich begeisterte die Kreuzfahrt-Reederei Carnival Cruise Line mit einem neuen Schiff, auf dem Passagiere während der Kreuzfahrt Achterbahn fahren können. Was Fahrgäste auf einem neuen Schiff der Reederei Norwegian Cruise Line tun können, ist nicht weniger spektakulär.

Mit einer Länge von 350 Metern gibt es auf dem Kreuzfahrtschiff „Norwegian Encore“ die längste Kartbahn auf See. Die erste Kreuzfahrt soll von Southampton nach New York verlaufen, teilte die Meyer Werft mit.

Kreuzfahrt: Unglaubliche Attraktion auf Schiff

Die Werft aus Papenburg im Emsland hat das Schiff am Mittwoch in Bremerhaven an die Norwegian Cruise Line übergeben.

Eine Kartbahn an Bord. Foto: Meyer Werft

„Mit der Norwegian Encore liefern wir unser drittes Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr ab“, sagt Geschäftsführer Tim Meyer.

Achterbahn auf Kreuzfahrt-Schiff

Ein ähnlich ungewöhnliches Highlight bietet derzeit wohl nur das Kreuzfahrt-Schiff „Mardi Gras“ der „Carnival Cruise Line“. An Bord des Ozeanriesen befindet sich eine echte Achterbahn. Mehr Infos dazu findest du hier -->

Fakten über Kreuzfahrten:

Kreuzfahrt kommt vom niederländischen „kruiser“, was ein hin und her fahrendes Schiff bezeichnet

2017 machten laut Untersuchungen mehr als zwei Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt

2011 unternahmen erstmals über 20 Millionen Passagiere eine Kreuzfahrt

Dabei lag der Schwerpunkt der Reisen im Bereich Karibik und Mittelmeer

Am Donnerstag geht die Reise für das Schiff weiter in Richtung England. Von Southampton geht es dann in die Vereinigten Staaten, wo das Schiff dann erst getauft werden soll.

Kreuzfahrt: „Norwegian Encore“ wird in Florida getauft – mit Kelly Clarkson

Sängerin und Moderatorin Kelly Clarkson soll am 21. November die Sektflasche gegen den Schiffsrumpf schmettern.

Die Kreuzfahrt-Branche wächst immer weiter. Auch im nächsten Jahr sollen allein in der Meyer Werft in Papenburg drei neue Kähne vom Stapel laufen und über die Ems ins offene Meer gebracht werden.

An Bord der Norwegian Encore gibt es zur Bespaßung der Passagiere auch mehrere Wasserrutschen und eine Lasertag-Arena. Highlight bleibt aber die 350 Meter lange Kartbahn an Bord des Schiffes. (jg)