Lotto: Frau knackt Jackpot – doch sie nutzte einen fiesen Trick

Es ist eine Lotto-Geschichte, die eigentlich kaum zu glauben ist. Eine Frau aus den USA hat den Jackpot geknackt, aber auf eine völlig ungewöhnliche Art und Weise. Auf herkömmlichen Wege hätte es wahrscheinlich nicht zu dem großen Gewinn gereicht.

Aber wie es das Schicksal so will, ergeben sich manchmal verrückte Geschichte, die sich am Ende als Glücksgriff erweisen. Im Fall des Lotto-Jackpots war die Frau auf das Schicksal und einen ziemlich fiesen Trick angewiesen.

Lotto: So knackte die Frau den Jackpot

Eine Frau aus Maryland an der amerikanischen Atlantikküste spielt gerne Lotto. An dem Tag als sie aber das große Glück hatte, entschied sich die 68-jährige Frau dafür, dass jemand anderes für sie den Lotto-Schein auswählen sollte. Deshalb entschied sich die Mutter dafür, dass sie ihren Sohn losschickte, um einen Lotto-Schein zu kaufen. Die 68-Jährige bat ihren Sohn, dass er für sie die Zahlen auswählen sollte, berichtet der „Mirror“.

Als der nicht namentlich genannte Sohn dann aber in der Lotto-Annahmestelle stand, fehlte ihm jegliche Inspiration, um die Zahlen auszuwählen. Deshalb entschied sich ihr Sohn für eine folgenschwere Entscheidung. Er schaute sich um und sah einen Mann, der in der Nähe einen Lotto-Schein ausfüllte. Der Sohn entschied kurzerhand, dass er einfach die gleichen Zahlen nimmt wie der Mann. Er kopierte also einfach seinen Schein und reichte ihn ein.

Lotto: „Das ist dringend benötigtes Hilfsgeld“

Einige Zeit später war die 68-jährige Frau bei einem Arztbesuch als sie über eine App von ihrer hohen Gewinnsumme erfuhr. Die Frau konnte es erst gar nicht glauben, dass sie plötzlich 50.000 Dollar gewonnen hatte. „Das ist dringend benötigtes Hilfsgeld“, sagte sie nach ihrem überraschenden großen Gewinn.

Die 68-Jährige war von ihrem Gewinn so überrascht, dass sie sich erstmal beruhigen musste. Erst danach konnte sie den Arzt verlassen. Die Mutter erzählte, dass sie mit dem unerwarteten Gewinn einige Rechnungen begleichen wolle und um einige Verbesserungen an ihrem Haus vornehmen wolle.