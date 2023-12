Lotto-Wahnsinn kurz vor Weihnachten! HIER warten zwei Milliarden Euro

Während man sich hierzulande auf das anstehende Weihnachtsfest am kommenden Sonntag vorbereitet, bricht in einem anderen europäischen Land an diesem Freitag (22. Dezember) der absolute Lotto-Wahnsinn aus.

Denn wie immer wird am 22. Dezember die spanische Mega-Lotterie „El Gordo“ durchgeführt, für die statistisch gesehen rund 70 Prozent aller Spanier ein Lotto-Los gekauft haben. Gewinnen können rund 2.000 Lotto-Spieler.

Lotto: Größte Lotterie der Welt startet

Kurz vor Weihnachten noch ein paar Millionen Euro abstauben? In Spanien jedes Jahr eine realistische Vorstellung. Die traditionelle Weihnachtslotterie „El Gordo“ markiert für viele Menschen schon die eigentliche Bescherung, kann man doch Gewinne zwischen 400.000 Euro und sogar vier Millionen Euro abstauben. Diese Gewinnsumme für eine Losnummer stellt in diesem Jahr den Hauptgewinn, also den „El Gordo“ (zu deutsch: der Dicke), dar.

Die Bekanntgabe der Zahlen findet auch an diesem Freitag im „Teatro Real“ in Madrid statt, Internatsschüler des „San Ildefonso“ singen diese traditionsgemäß vor. Während viele Lotto-Fans seit Tagen vor dem „Teatro Real“ campiert haben, um am Tag der Ziehung live vor Ort sein zu können, werden Millionen Spanier das etwa vierstündige Event per TV verfolgen. Schließlich könnte jeder, der ein Los gekauft hat, von einer auf die andere Sekunde zum Millionär werden.

Im Vergleich zu den Lotto-Spielen, wie wir sie hier kennen, hängt der Gewinn nicht an einer Zahlenabfolge sondern lediglich an einer Zahl, die gezogen wird. Die Ziffern der Lose gehen von 00000 bis 99999, die Gewinnzahlen, werden am Tag der Ziehung aus 100.000 Holzkugeln mit jeweils fünf Ziffern ermitteln.

Lotto: So hoch sind die Chancen auf „El Gordo“

Das Besondere: Jede Losnummer wird in jedem Jahr mehrmals verkauft, in diesem Jahr 185 Mal. Dazu sind die Lose auch noch in Zehntel gestückelt. Kauft ein Lotto-Spieler ein sogenanntes „Zehntel“ vom Los und dieses wird als Hauptgewinn gezogen, erhält er 400.000 Euro pro Los. Da jeder beliebig viele Los kaufen kann, kam es bei „El Gordo“ auch schon häufig vor, dass zum Beispiel ein ganzes Dorf oder ein Verein einen Millionen-Gewinn für sich verbuchen konnte.

In der Realität verlieren allerdings 84,32 Prozent der verkauften Lotto-Lose, 10 Prozent erhalten immerhin ihren Einsatz zurück und 5,68 Prozent gewinnen sogar. In der deutschen Lotterie liegt die Gewinnchance dagegen bei nur 1,9 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit für den „El Gordo“ liegt bei 1:100.000.

Insgesamt gab es in diesem Jahr Lose für 3,7 Milliarden Euro zu kaufen, an Gewinnen ausgeschüttet werden – nach Abzug staatlicher Steuern – 2,6 Milliarden Euro.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.