Lotto: Paar macht Millionen-Gewinn – und will ihn sofort wieder loswerden

Ein Paar aus England hat beim Lotto das große Los gezogen. Mit 25 Euro Einsatz sicherten sich Uttam Parmar und seine Frau Raki den Hauptgewinn: eine Villa an der Küste im Südwesten des Landes im Wert von satten drei Millionen Pfund. Als Uttam Parmer von seinem Sohn Aaron per Telefon über den Gewinn erfuhr, sei er komplett ausgerastet. Dem Sohnemann seien vor lauter Freudenschreien beinahe die Trommelfelle geplatzt.

Doch nur acht Wochen später wollen die Glückspilze die Villa schon wieder loswerden. Doch nicht etwa, weil ihnen das Traumhaus im Cornwall nicht gefallen würde. Stattdessen können Sie es sich nach eigenen Angaben ihren Lottogewinn schlicht und ergreifend nicht leisten, berichtet die britische Zeitung „Daily Mail“.

Lotto: Paar kann sich Millionen-Gewinn nicht leisten

Vier Schlafzimmer, ein malerischer Blick durch Panoramafenster auf den Fluss Camel in Südengland, ein riesiges Stück Land und ein Badefass im Garten. Das idyllische Anwesen kann sich sehen lassen. „Wenn wir es uns leisten könnten, würden wir es behalten. Es ist wunderschön“, sagt Uttam Parmar gegenüber der Zeitung. Doch es sei für das Paar nicht finanzierbar, die Luxus-Villa zu unterhalten.

Außerdem fühlen sich die Parmars nach eigenen Angaben in der High-Society-Nachbarschaft um den britischen Starkoch Gordon Ramsey nicht zugehörig. „Wir sind normale Leute“, sagt der Lotto-Gewinner. Sie ziehen es vor, weiter in ihrer Heimat bei Leicestershire zu bleiben. Das Paar hätte eine Zeit lang mit ihrem Sohn in dem Luxus-Haus verbracht. Nach acht Wochen sei dann der Entschluss gereift, das Anwesen zu verkaufen – zu einem immensen Preis.

Im Lotto hatte ein Paar die richtigen Zahlen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Paar ruft immensen Preis für Lotto-Gewinn auf

Dafür haben die Parmers einen Immobilienmakler angeheuert. Der hat die Drei-Millionen-Luxus-Villa nun für vier Millionen Pfund ins Netz gestellt. Kann man ja mal versuchen.

Sollten es tatsächlich gelingen das Traumhaus für vier Millionen Pfund zu verkaufen, kann sich das Paar kräftig auf die Schulter klopfen. Denn dann hätte es seinen Lotto-Gewinn, den es sich nicht leisten konnte, um eine ganze Million erhöht.