Lotto-Millionär zieht sich nach Gewinn völlig zurück – plötzlich ist er tot

Einmal im Lotto so richtig absahnen – davon träumen wohl die meisten von uns. Woche für Woche wird der Tippschein ausgefüllt, immer in der Hoffnung, dass es einen irgendwann mal treffen wird und die Millionen auf dem Konto wandern.

Doch eins kann man sich auch mit dem größten Reichtum nicht kaufen: Gesundheit. Das macht unter anderem die Geschichte von Paul Maddison deutlich. Der Lotto-Gewinner aus Schottland lebte in seinen letzten Jahren zurückgezogen – und starb schließlich im Alter von 73 Jahren.

Lotto-Gewinner haut plötzlich die Frau ab

1995 gewannen Paul Maddison und sein Geschäftspartner Mark Gardiner umgerechnet mehr als 26 Millionen Euro. Paul wollte es trotz plötzlichem Reichtum ruhiger angehen lassen. Er stammte aus Hastings in East Sussex. Schließlich zog es ihn ins schottische 47.000-Seelen-Städtchen Perth.

Doch seinen Frieden sollte er dort nicht finden. Seine Frau brannte mit einem anderen Mann durch. Paul warf daraufhin sein Geld aus dem Fenster, zog in eine Luxus-Villa. Schließlich heiratete er seine Putzfrau, gab ihr am Strand das Ja-Wort.

Lotto-Gewinner verliert erst Frau und stirbt dann selbst

Paul Maddison wollte auch weiterhin ein Leben abseits der Öffentlichkeit leben. Er kaufte sich ein Anwesen aus dem 16. Jahrhundert für rund 75.600 Euro. Rund drei Jahre später verkaufte er es wieder – für satte drei Millionen Euro!

Das Paar zog erneut in die Nähe von Perth. Dort verstarb Paul Maddisons Frau, ehe Paul selbst im November 2023 verstarb. Reichtum macht eben nicht immer glücklich, vor allem aber kann man mit ihm keine Gesundheit kaufen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.