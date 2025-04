Lotto: 30-Millionen-Euro-Gewinner gesucht – Chico aus Dortmund kann nur neidisch zusehen

Im Lotto 30 Millionen Euro zu gewinnen ist für viele wohl ein wahr gewordener Traum – selbst für Chico aus Dortmund, der in der Vergangenheit bereits über Nacht zum Multimillionär geworden ist. Denn seien wir mal ehrlich: Mehr Geld darf es immer sein!

Für den aktuellen Gewinn im Wert von 30 Millionen Euro – das dreifache von dem, was Chico einst einsackte – suchen die Lotto-Verantwortlichen aktuell einen Gewinner.

Lotto: 30-Millionen-Euro-Gewinner gesucht

In einer Pressemitteilung kündigte Lotto Hessen an, dass der mit 30 Millionen Euro gefüllten Jackpot von zwei Leuten geknackt wurde und macht klar: DAS ist kein Aprilscherz! Am Samstag (29. März) haben die glücklichen Gewinner in der 6aus49-Ziehung gewonnen.

„Sie dürfen sich nun die stolze Summe teilen“, erklärte Lotto Hessen. Jetzt suchen Mitarbeiter einen der beiden Gewinner. Die Gewinner kommen aus Hessen im Hochtaunuskreis und aus Thüringen.

Gewinner hat anonym gespielt

Um die knapp 15 Millionen Euro zu erhalten, muss sich die Person aus Hessen melden und die Spielquittung vorlegen, denn sie hat offenbar anonym gespielt. Dafür hat sie drei Jahre lang Zeit, bevor der Anspruch auf das Geld verfällt.

Lotto Hessen wünscht sich deshalb offenbar, dass sich der Gewinner schnell meldet. „Bleibt zu hoffen, dass das möglichst bald geschieht und nicht vergessen wird“, heißt es in der Pressemitteilung. Denn dass der Gewinn nicht abgeholt wird, passiert dort regelmäßig (>>> hier mehr dazu erfahren).

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.