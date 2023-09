Lotto-Jackpot steigt auf 45 Millionen Euro – warum der Gewinn jetzt garantiert ist

Schon wieder kein Lotto-Gewinner weit und breit in Sicht. Es ist nun schon länger her, dass jemand beim Spiel 6aus49 beim Sachsenlotto den Jackpot knacken konnte. Somit steigt der Preis am Samstag (30. September) nun auf sage und schreibe 45 Millionen Euro.

Warum sich der Einsatz beim Lotto heute besonders lohnt, erfährst du hier.

Lotto: 45 Millionen Euro garantiert

Bundesweit hat sich kein Gewinner beim Spiel 6aus49 gefunden. Seit zwei Monaten blieb der erste Platz unbesetzt und die Gewinnsumme ist mittlerweile auf 45 Millionen Euro angewachsen! Jetzt schenkt Sachsenlotto den Neukunden sogar noch drei Tipps für die Ziehung am Samstag. Und das ist noch nicht alles. Der Jackpot wird garantiert ausgeschüttet!

Um ihn zu knacken, brauchen Spieler nicht zwingend die sechs Richtigen mit der passenden Superzahl. Vielleicht reicht der Typ auch ohne Superzahl oder es könnten auch nur fünf Richtige sein, die dir den unerwarteten Geldsegen bescheren – wer weiß.

Bei 45 Millionen ist Schluss

Bei einem oder mehreren Gewinnern in der ersten Gewinnklasse wird der Jackpot nämlich unter ihnen aufgeteilt. Wenn es hier aber keinen Treffer gibt, dann schüttet Sachsenlotto die 45 Millionen Euro unter den Gewinnern der zweiten Gewinnklasse aus und so weiter und so fort.

Normalerweise liegt die Chance auf den Jackpot beim Spiel 6aus49 bei 1 zu 140 Millionen. Dieses Mal dürfte es jedoch etwas wahrscheinlicher sein. Und am heutigen Samstag wird er definitiv geknackt. Bis 19 Uhr kann noch getippt werden, danach ist Schluss. Wer wohl den Jackpot ergattern wird?

Beim Spiel 6aus49 sind 45 Millionen das Maximum, darum ist ein Gewinn dann immer sicher. Sicher ist allerdings auch, dass man bei anderen Lotto-Spielen noch deutlich höher kommen kann, zum Beispiel beim Eurojackpot. Da liegt der Rekord bisher bei 120 Millionen Euro.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.