Lotto-Gewinnerin will sich die wahre Liebe kaufen – doch diese Aktion geht nach hinten los

Einmal im Lotto gewinnen – das hört sich für viele wie der Traum an, der alle Probleme lösen würde. Und auch Jane Park, die mit erst 17 Jahren unfassbare eine Million Pfund (umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro) in der Lotterie gewonnen hat, konnte ihr Glück zunächst kaum fassen.

Nun ist Großbritanniens jüngste „EuroMillions“-Gewinnerin jedoch der Meinung, dass der Lotto-Jackpot ihr Leben ruiniert hat. Aber von Anfang an…

Lotto-Gewinnerin will sich wahre Liebe kaufen

Mit 17 Jahren gewann Jane Park eine Million Pfund im Lotto. Die Summe gab sie für Autos, Urlaube sowie Schönheitsoperationen aus. Im Jahr 2017, mit 21 Jahren, ist die Britin allerdings der Meinung, dass das Geld ihr Leben ruiniert hätte. Sie sei krank vom Designer-Shoppen, belastet vom „Stress“ einer Millionärin und kämpfe darum, einen echten Freund zu finden, der nicht nur hinter ihrem Geld her ist.

„Ich habe materielle Dinge, aber abgesehen davon ist mein Leben leer. Was ist mein Sinn im Leben?“, klagte die Lotto-Gewinnerin in einem Interview mit „Mirror“. Zumindest für das Freund-Problem dachte Jane allerdings eine Lösung gefunden zu haben.

Einige Jahre später, mit 23, bot die Lotto-Gewinnerin nämlich potenziellen Partnerschafts-Bewerbern ein Budget von 60.000 Pfund an. Gegenüber „Mirror“ betonte Jane jedoch, dass das Geld in keiner Weise als Gehalt für einen zukünftigen Partner gesehen werden soll. „Ich bezahle niemanden dafür, mich zu lieben oder so etwas“, sagte sie. Die 60 Tausend Pfund seien viel mehr als ein jährliches Taschengeld zu sehen, das ihr Liebster nach eigenem Ermessen für sie ausgeben könnte.

Doch die Aktion kam nicht zu der Lösung, die Jane sich wünschte: „Es ist so schwer, wenn man in dieser Position ist. Ich bin jetzt erst 23 und weiß immer noch nicht, ob Jungs nur aus Liebe oder Geld mit mir zusammen sind“, klagt sie. Die Aktion ging wohl gehörig nach hinten los und die Lotto-Gewinnerin konnte nicht mehr abschätzen, wer an ihr und wer an ihrem Geld interessiert war.

„Niemand versteht mich“

In einem „Mirror“-Interview aus 2017 sprach die Millionärin über ihren Lifestyle und ihre Sorgen. Weder ihr lila Range Rover für 18 Tausend Pfund noch ihre zahlreichen Urlaube würden sie glücklich machen. „Ich fahre nicht so oft in den Urlaub, etwa viermal im Jahr“, erklärte sie. „Ich warte, bis meine Freunde gehen können“.

Zum Zeitpunkt des Interviews ist Jane wieder zurück zu ihrer Mutter gezogen, die alles für sie macht – auch ihre Wäsche. „Es gibt niemanden, der im selben Boot sitzt wie ich, niemanden, der wirklich versteht. Ich fühle mich, als wäre ich eine 40-Jährige“, so die Millionärin. Doch hat sie jemals daran gedacht habe, ihre Gewinne loszuwerden, um sich von der Last zu befreien? „Was? Nein!“, sagt Jane und lacht.

„Ich dachte, es würde [mein Leben] zehnmal besser machen, aber es hat es zehnmal schlimmer gemacht. Ich wünschte, ich hätte an den meisten Tagen kein Geld“, zog die Lotto-Gewinnerin in einem Interview aus 2019 als Fazit.