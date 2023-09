Lotto-Gewinner packt aus: Ich gewann Millionen – dann begann der Horror

Kaum zu glauben, aber wahr: Dieser Spieler gewann 34 Millionen Euro im Lotto und bereut den Gewinn mittlerweile zutiefst. Wie konnte es dazu kommen?

Im Jahr 2015 ereilte Randy Rush ein unfassbares Glück. Der Kanadier räumte den Lotto-Jackpot in seinem Heimatland ab. Umgerechnet 34 Millionen Euro wanderten auf sein Konto. Was ein gigantischer Gewinn!

Lotto-Millionär erlebt Schreckliches

Nun sollte man davon ausgehen, dass Randys Leben seitdem einer paradiesischen Traumvorstellung ähneln sollte. Doch mit dieser Annahme läge man weit daneben. Randy ist mittlerweile zu Tode betrübt und wünscht sich, er hätte niemals im Lotto gewonnen.

Denn kaum hatte die Nachricht von seinem Lotto-Gewinn die Runde gemacht, standen Verwandte, Freunde und Nachbarn bei ihm Schlange. „Alle wollten etwas abhaben“, sagt Randy dem Magazin „Insider“: „Sogar meine Mutter wurde gierig. Sie wollte die Hälfte meines Gewinns. Als ich ihr sagte, dass ich ihr nicht so viel Geld geben würde, brach sie den Kontakt zu mir ab.“

Auch interessant: Lotto-Spieler sahnt Jackpot ab – für seinen Chef hat er nur DIESE Worte übrig

Freund will an Lotto-Millionen

Die Ereignisse von damals bezeichnet Randy heute als „traumatisch“. Besonders schlimm habe ihn das Verhalten seines besten Freundes schockiert. Die beiden kannten sich seit Schulzeiten, gingen gemeinsam durch dick und dünn. „Sein Sohn hatte eine sehr lukrative Investitions-Möglichkeit für mich“, sagt Randy: „So schien es zumindest.“

Randy weiter: „Es ging um ein angebliches Tech-Unternehmen. Man sagte mir, das Unternehmen habe das Potenzial, das nächste Facebook zu werden.“

Lotto-Gewinner verliert seine Liebsten

Und so investierte der frischgebackene Lotto-Millionär insgesamt vier Millionen Euro in das Unternehmen. Das glaubte er zumindest. Doch in Wahrheit hatte sein bester Freund sich das Geld unter den Nagel gerissen und sich mit seiner Frau eine Villa in Kalifornien gekauft.

Nach einem Gerichtsverfahren bekam Randy zwar das Geld zurück. Doch seinen besten Freund verlor der Lotto-Gewinner für immer. Finanziell habe der Lotto-Gewinn sein Leben zwar massiv verbessert. Doch die sozialen Verluste könne kein Geld der Welt auffangen, so Randy heute.