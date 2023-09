Lotto-Spieler knackt Jackpot – für seinen Chef hat er nur DIESE Worte übrig

Das ist wohl der Traum vieler Arbeitnehmer: Im Lotto den Jackpot knacken, reich werden, Job kündigen. Ein Busfahrer aus Kentucky hat sein Leben über Nacht verändert, als er einen Lottogewinn von 100.000 Dollar einfuhr.

Denn daraufhin kündigte er sofort seinen Job. James Keown war überglücklich über seinen Gewinn und schockierte seinen Chef mit der Nachricht, dass er nicht mehr zurückkehren werde.

Lotto-Gewinner schmeißt Job hin

Der glückliche Gewinner hatte seinen Lottoschein im Circle-K-Laden in Jeffersontown, Kentucky, erworben und traf alle richtigen Zahlen, um den beeindruckenden Preis zu gewinnen. Obwohl er seinen Job als Busfahrer „geliebt“ habe, hatte Keown bereits erwogen, in den Ruhestand zu gehen, nachdem er über elf Jahre lang in dieser Funktion tätig war.

„Ich rief meinen Chef am Sonntag an und sagte ihm: ‚Ich habe im Lotto gewonnen und komme nicht mehr zurück'“, erklärte James laut „Mirror“.

Lotto: Gewinn wird verdoppelt

Der glückliche Gewinn resultierte aus vier Zahlen, die mit dem Powerball übereinstimmten, was einen Gewinn von 50.000 Dollar bedeutete. Glücklicherweise hatte Keown auch die Power Play-Option auf seinem Schein aktiviert, was seinen Gewinnbetrag verdoppelte, wie das britische Nachrichtenportal mitteilte.

James‘ Frau Monta war ebenfalls „überglücklich“ und konnte es kaum fassen. Sie erzählte den Lotteriebeamten, dass sie anfing, in Panik zu geraten, als James sie bat, ihn sofort anzurufen. Doch die Nachricht war alles andere als schlecht: „Er sagte mir: ‚Ich habe gerade meine Rechnungen bezahlt.‘ Ich sagte: ‚Du hast was?‘ – ‚Ich habe gerade meine Rechnungen bezahlt. Ich habe gerade 100.000 Dollar gewonnen!'“, erinnerte sich Monta.

Das glückliche Paar plant, einen Teil ihres Gewinns für den Tierschutz zu spenden, insbesondere für örtliche Katzen- und Kätzchenrettungsstationen. Der Rest des Geldes wird in den Kauf eines Grundstücks am See fließen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.