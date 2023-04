Lotto-Gewinner wird über Nacht zum Multimillionär – wenige Monate später sitzt er hinter Gittern

Viele Lotto-Spieler versuchen ihr ganzes Leben lang, den Jackpot zu knacken. Manche schaffen es nicht, andere wiederum werden über Nacht zum Multimillionär.

Stolze sieben Millionen Euro gewann ein Mann im Lotto. Doch das Geld war für ihn wie „verflucht“. Nur wenige Monate später landete er nämlich hinter Gittern.

Lotto: Mann landet nach Gewinn im Knast

Für viele Lotto-Gewinner ändert sich das Leben danach total. Mit dem vielen Geld kaufen sie sich entweder ein neues Haus, ein neues Auto oder ziehen sogar ganz weit weg. Für Lee Ryan war der Jackpot, den er 1995 knackte, aber eher Fluch als Segen. Der Mann saß nur wenige Monate später im Knast. Der Brite wurde wegen Autodiebstahls zu 18 Monaten Haft verurteilt, nach der Hälfte wurde er aber schon wieder entlassen.

Bereits 1986 saß Ryan im Gefängnis, und das ebenfalls wegen Autodiebstahls. Damals betete er zu Gott, dass er zum Millionär wird. „Mein Zellengenosse hat mich gewarnt, vorsichtig zu sein, was ich mir wünsche“, sagte Ryan gegenüber „The Sun“. „Das Geld war ein Fluch“. Ryan war Gebrauchtwagenhändler und lebte mit seiner Freundin Karen Taylor zusammen, als er den beeindruckenden Gewinn von 6,5 Millionen Pfund, umgerechnet sieben Millionen Euro, einsackte.

Er verprasste sein Geld für ein Haus im Wert von einer Million Pfund und eine Flotte von Luxusautos, darunter ein Bentley, ein Ferrari, ein Porsche und ein BMW mit den personalisierten Nummernschildern LEE 1, LEE 2, LEE 3, LEE 4. Das Haus der Familie war mit einem Swimmingpool, einem Tennisplatz, einer Sauna, einem Whirlpool und einem Spielzimmer ausgestattet.

Ryan wird obdachlos

Irgendwann trennte er sich von seiner Frau und zog anschließend nach London. Dort lernte er eine weitere Dame kennen, mit der er zusammenkam und anschließend in ihr Heimatland Kirgisistan zog, wo er zwei Millionen Pfund in gescheiterte Geschäftsvorhaben und Immobilien verlor. Er geriet mit der örtlichen Mafia in Streit.

Mehr News für dich:

Ryan war dann pleite und lebte mehrere Jahre auf der Straße in Großbritannien. Doch er kriegt irgendwie noch die Kurve und arbeitet mittlerweile als Kameramann in Süd-London. Der ehemalige Lotto-Gewinner nimmt immer wieder mehrere Obdachlose als Gäste bei sich auf.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.