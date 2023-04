Lotto-Million verändert Leben von Paar komplett – beinahe wäre alles schief gegangen

Der Traum vom vielen Geld: Lotto-Spieler versuchen es immer wieder, scheitern aber auch oft. Dann gibt es noch die glücklichen Gewinner, die den Jackpot knacken und Millionen Euro gewinnen.

So ist es auch bei einem Paar, das im Lotto gewann. Der Mann packte nun aus, dass er beinahe das ganze Geld gar nicht bekommen hätte.

Lotto-Million verändert Leben von Paar

Rund zwei Millionen Pfund haben David und Kathleen Long im Lotto gewonnen. Trotz des Gewinns der riesigen Geldsumme ist das Paar auf dem Boden geblieben und wohnt noch in seinem Wohnwagen in Scunthorpe in Großbritannien. „Wir sind keine extravaganten Leute. Wir leben immer noch in einem Mobilheim, ob Sie es glauben oder nicht. Wir haben es schön gemacht, wohlgemerkt – wir haben es erweitert, eine moderne Küche eingebaut und einen Wintergarten hinzugefügt“, sagt David gegenüber der englischen „The Sun“.

Auch interessant: 74-Millionen-Jackpot geknackt – es gibt nur ein großes Problem

Er erzählte zudem, dass er 2013, als das Paar zum ersten Mal im Lotto eine Million Pfund gewann, beinahe einen mehr als nur fatalen Fehler machte. Er habe damals einen Lottoschein gekauft und bei der Ziehung dann die Zahlen falsch verstanden. Er dachte nämlich, er hätte nur 2,70 Pfund gewonnen und den Schein anschließend in den Müll geworfen.

Allerdings fischte er es wieder heraus und beschloss, in den Laden zu gehen, um eine Zeitung zu kaufen. „Als ich in den Laden kam, wurde mir klar, dass es verdammt viel mehr wert war.“

Dritter Gewinn?

Also ist am Ende doch noch mal alles gut gegangen. Und wie! 2015 gewann er noch einmal im Lotto, wieder eine Million Pfund und dieses Mal bekam er sogar noch ein Luxusauto. Doppeltes Glück also für das britische Paar.

Obwohl er nicht jede Woche spielte, sagte er, er wisse, dass er zweimal Glück haben würde. Er fügte hinzu: „Ich hatte immer das Gefühl, dass ich es sein würde. Ich neige dazu, zu spielen, wenn ich weiß, dass es viel zu gewinnen gibt.“ Mit dem Gewinn wurden unter anderem auch die Flitterwochen finanziert, die vor dem großen Gewinn überhaupt nicht möglich war.

Mehr News für dich:

Auch nach seinen beiden großen Gewinnen sagte David, er werde weiterhin Lotto spielen. „Ich werde weitermachen. Und ich habe das Gefühl, dass ich wieder gewinnen werde“, sagte der zweifache Millionen-Sieger. Ob alle guten Dinge drei sind und er ein weiteres Mal den Jackpot knackt?