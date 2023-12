Lotto: Mann gewinnt fast 300 Millionen – ein Fehler kostet ihn sein gesamtes Vermögen

Beim Lotto-Spielen liegen nicht selten großes Glück und großes Pech nah beieinander.

So auch bei einem Mann, der sich im ersten Moment über einen stolzen Lotto-Gewinn von knapp 300 Millionen Euro freuen durfte, und im nächsten Moment alles verloren hat.

Lotto-Spieler sahnt ordentlich ab

Ein Leben, das von 315 Millionen US-Dollar (umgerechnet fast 286 Millionen Euro) Reichtum gekrönt wurde, endete in einer Reihe von Tragödien und letztendlich dem Tod. Ein ehemaliger Bauingenieur aus West Virginia in den USA gewann im Dezember 2002 den begehrten Powerball-Jackpot. Doch was als Märchen beginnen sollte, verwandelte sich laut dem britischen „Mirror“ in eine beispiellose Geschichte von Pech, Verlust und persönlichem Niedergang.

Der Spieler entschied sich, den Gewinn nicht in mehrere Zahlungen über einen längeren Zeitraum aufzuteilen. Stattdessen verlangte er damals eine einmalige Auszahlung von 113 Millionen US-Dollar nach Abzug der Steuern. Diese Entscheidung sollte sich erst später als verhängnisvoll herausstellen.

Ein Muster begann sich zu entfalten, als der Lotto-Gewinner sein Vermögen scheinbar rücksichtslos ausgab. Sein extravagantes Auftreten in Strip-Clubs und Bars machte ihn und seine Familie zu leichten Zielen für Betrüger. Bereits eine Woche nach dem Gewinn verprasste er knapp 50.000 Euro Bargeld in einem örtlichen Etablissement. Wenig später bereicherten sich Diebe an seinem Geld.

Lotto: Mann driftet ab

Dem „Mirror“ zufolge begann eine lange Pechsträhne. Der Mann geriet in Skandale, darunter Streitereien, Affären und Glücksspiel. Der bittere Gipfel: Seine 17-jährige Enkeltochter wurde tot hinter einem verlassenen Lieferwagen aufgefunden, eingewickelt in Plastikplanen.

Der Amerikaner, der einst als glücklicher Lottogewinner gefeiert wurde, starb am 27. Juni 2020 im Alter von 72 Jahren. Sein Leben bleibt ein warnendes Beispiel dafür, wie großer Reichtum und mangelnde Vorsicht zu einer wahren Tragödie führen können.