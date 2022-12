Lotto: Mann gewinnt halbe Million – was er davon kaufen will, sagt alles

Ein neues Auto, ein Haus oder vielleicht auch ein neues Handy: Von einem Lotto-Gewinn kann man sich alles kaufen, was derzeit im Leben fehlt.

Was ein Mann jetzt aus seinem Gewinn, immerhin mehr als eine halbe Million Euro, holen möchte, ist einfach nur irre – auch wenn es mit einem kleinen Augenzwinkern versehen sein mag.

Lotto: Mann gewinnt halbe Million

Viele Tipper träumen Woche für Woche vom großen Lotto-Gewinn. Für manche Spieler wird dieser Traum sogar wahr. So geht es zum Beispiel Cyril Hellewell aus England. Der Mann gewann 526,666 Pfund – umgerechnet sind das mehr als 612.000 Euro.

Der 56-jährige zeigt sich glücklich über den Gewinn. „Es ist ein Wunder. Ich war einfach verblüfft, absolut verblüfft, ich konnte die Menge einfach nicht glauben; Es ist wirklich eine einmalige Sache“, erklärte Cyril, dessen Frau die Zahlen laut vorgelesen habe. Danach habe er erst gemerkt, dass er tatsächlich gewonnen hat.

Mit dem Geld möchte er unter anderem seinen Stiefkindern helfen. Außerdem möchte das frisch verheiratete Paar in die Flitterwochen.

Lotto-Gewinner will Butter kaufen

„Wir wollten schon immer zusammen nach Ägypten reisen. Also können wir das jetzt tun und die Flitterwochen haben, die wir nie hatten“, verriet Cyril. Aber der Engländer will sich auch gönnen und etwas „Luxuriöses“ kaufen: Butter.

„Das Erste, was ich holen werde, ist etwas Lurpak für den Kühlschrank, so teuer ist es heutzutage. Ich kann jetzt mindestens 10 Packungen kaufen“, so der glückliche Gewinner. Lurpak ist eine beliebte britische Butter-Marke, dessen Preis durch die Inflation zuletzt extrem in die Höhe geschossen ist. Cyril scherzt, dass man in Großbritannien heutzutage schon einen Lotto-Gewinn braucht, um sich Butter leisten zu können.

In den vergangenen zwei Jahren ist der Preis von Lurpak um mehr als 35 Prozent in die Höhe gestiegen. Aber nicht nur in England sind Butter- und Molkerei-Produkte teurer geworden. Auch in Deutschland müssen Kunden bei vielen Milchprodukten immer tiefer in die Tasche greifen.

