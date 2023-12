Lotto-Gewinner verzichtet freiwillig auf 40 Millionen – „Ich brauche das Geld nicht“

Uff! Na diese Aussage hätte wohl niemand von jemandem erwartet, der gerade sage und schreibe 40 Millionen im Lotto gewonnen hat!

Doch Tom Crist aus Kanada hat genau das behauptet. „Ich brauche das Geld nicht“, sagte er mit Blick auf den plötzlichen Geldregen. Warum er sich so entschied – und was aus dem Lotto-Gewinn wurde – kannst du hier nachlesen.

Lotto-Gewinner verzichtet auf 40 Millionen

Zugegeben: Tom Crist ist nicht der „normale“ Lotto-Gewinner. Der Kanadier ist nämlich erfolgreicher Geschäftsführer eines Elektrounternehmens – das heißt, er scheffelt auch so reichlich viel Geld. Als er also eines Tages beim Mittagessen erfuhr, dass er im Lotto 40 Millionen US-Dollar – umgerechnet rund 37 Millionen Euro – gewonnen hatte, juckte ihn das erstaunlich wenig.

Das könnte dich auch interessieren: Lotto: Paar feiert 300-Millionen-Gewinn – was dann passiert, ist mehr als dreist

„Ich hatte das Glück, in meiner Karriere 44 Jahre in einem Unternehmen zu arbeiten“, sagte Tom im Gespräch mit CBC News. „Ich habe sehr gut für mich selbst gesorgt. Ich habe genug getan, um für mich selbst und für meine Kinder zu sorgen, damit sie auch in Zukunft versorgt sind. Ich brauche das Geld nicht wirklich.“

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Stattdessen hatte er einen ganz anderen Plan mit dem Geld: Er spendete die Millionensumme für wohltätige Zwecke. Und das hat einen herzzerreißenden Hintergrund.

Millionen-Gewinn als Spende

Denn einige Monate zuvor erlitt Tom einen schweren Schicksalsschlag – seine Frau starb an Lungenkrebs. Deshalb spendete der CEO seinen Lotto-Gewinn zu einem großen Teil an eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich um Kinder kümmert, die eine spezielle Krebsbehandlung benötigen.

Mehr Nachrichten, die dich interessieren könnten:

Toms Erklärung: Er wollte anonym bleiben und keine große Sache daraus machen. Aber bei der Millionenspende wurde verlangt, dass er ein Foto beisteuerte und eine Ankündigung formulierte, berichtet der „Mirror“.