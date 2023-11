Lotto: Paar feiert 300-Millionen-Gewinn – was dann passiert, ist mehr als dreist

Ein Lotto-Gewinn! Endlich das große Glück! Nur die wenigsten können sich vorstellen, was die plötzliche Zusatzzahlung von mehreren Millionen für ihr Leben bedeuten würde.

Umgerechnet rund 300 Millionen Euro – das ist die unfassbare Summe, die Tammy und Cliff Webster aus Oneida im US-Bundesstaat Wisconsin im Lotto gewannen. Doch was dann geschah, brachte dem Paar mächtig Ärger ein. Ohne, dass sie irgendetwas dafür könnten. Was war geschehen?

Lotto: Paar feiert 300-Millionen-Gewinn

Es war gegen 4.30 Uhr morgens, als Tammy und Cliff von ihrem Lotto-Gewinn erfuhren. „Wir haben uns umarmt und geschrien und es war einer der glücklichsten Momente meines Lebens“, wird Cliff vom „Mirror“ zitiert. Auch Tammy freute sich riesig: „Wir sind sehr glücklich darüber und ich möchte dem Schöpfergott dafür danken, dass er uns dieses große Geschenk gemacht hat. Jeder kann gewinnen. Sei einfach dankbar für das, was du hast, und sei glücklich, und vielleicht kommen gute Dinge, weil es für uns gekommen ist.“

Doch die Freude bei den Websters wurde für viele Unbeteiligte schnell zu einem Albtraum.

Dreiste Betrugsmasche

Denn plötzlich gingen bei mehreren Personen im Land Mails ein, die angeblich von Tammy und Cliff stammten. In einer Mail hieß es, das Paar habe 100 Personen zufällig ausgewählt und wolle ihnen 150.000 Dollar spenden. In einer zweiten Variante der Mail sollten 120.000 Dollar an 50 Personen gespendet werden.

Mehr News:

Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, was hier abging: Dreiste Betrüger hatten sich als Tammy und Cliff ausgegeben, um persönliche Daten von ihren naiven Opfern zu ergattern. Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer – sogar Monatseinkommen. Einige Personen gaben in ihrer Gutgläubigkeit zudem noch ihre Sozialversicherungsnummer an.

Die Folge: Mehrere der Opfer wurden um mehrere Tausend Dollar betrogen!