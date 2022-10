Lotto: Gewinner sackt große Summe ein – seine Reaktion ist ungewöhnlich

Für viele Menschen ist der Traum vom Lotto-Gewinn sehr konkret – sie wollen sich von dem großen Geld ein neues Auto, ein schickes Haus oder andere Luxusgüter gönnen.

Ganz anders aber ein Mann in den USA. Der kaufte sich von seinem Lotto-Gewinn als zuerst etwas, was alles andere als ein Luxusgut ist und reagierte damit wohl anders als viele andere glückliche Gewinner.

Lotto: Gewinner gibt zuerst nur ein paar Dollar aus

Der Mann aus Edmonds im US-Staat Washington spielte seit Jahren in der Powerball-Lotterie, ein Ticket kostet rund zwei Dollar (etwa 2,10 Euro). Dabei nutzte der Lotto-Spieler stets Zahlen, die ihm etwas bedeuten, wie Jahrestage oder Geburtstage.

Die machten sich jetzt endlich für den Amerikaner bezahlt, denn er gewann tatsächlich den Jackpot in Höhe von 50.000 Dollar, wie „News & Observer“ berichtet. Doch während manche Menschen wohl einen echten Höhenflug nach einem solchen Gewinn erleben würden, feierte der Mann sein Glück ganz bescheiden.

Lotto-Spiel in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

die erste TV-Übertragung der Ziehung fand am 4. September 1965 statt

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

Er ging zunächst zu seiner Ehefrau, ließ sich anschließend in einem Starbucks-Café nieder und gönnte sich dort einen Kaffee und einen Muffin für jeweils ein paar Dollar.

Mehr zum Lotto-Thema: Lotto: Millionen-Gewinn rettet verzweifelten Mann – „Wusste nicht mehr, was ich machen soll“

Lotto-Gewinner will einen Großteil des Geldes spenden

Auch seine weiteren Pläne für den großen Gewinn fallen eher genügsam aus. Laut „News & Observer“ will der Mann einen Teil des Geldes seiner Nichte geben, damit sie sich ein neues Auto kaufen kann. Außerdem will er Geld an lokale Hilfsorganisationen spenden.

Mehr zum Thema: Lotto: Mit DIESEN Tricks erhöhst du deine Chancen auf einen ordentlichen Gewinn

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.