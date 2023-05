Lotto: Mann gewinnt große Summe – wie er dann mit seiner Frau umgeht, ist unglaublich

Ein Gewinn im Lotto ist stets mit großem Glück verbunden. Wer es schafft und richtig tippt, darf sich glücklich schätzen. Das ist wirklich selten.

Dennoch sollte man sich den Lotto-Gewinn nicht zu Kopf steigen lassen. Bestes Beispiel: Ein Kanadier, der eine immense Summe auslösen konnte. Wie er sich dann gegenüber seiner Frau verhielt, gibt zu denken.

Lotto-Spieler erhält Mega-Nachricht im Bett

Der Spieler aus dem kleinen Dorf Abernethy in Saskatchewan hatte am Vortag in einem Getränkemarkt in Balcarres ein Los gekauft. Nachdem er getippt hatte, legte er sich schlafen und fieberte voller Vorfreude dem Tag der Ziehung entgegen.

Als er am nächsten Morgen aufwachte, überprüfte er seine Zahlen in der Lotto-App und konnte es kaum glauben. Er hatte doch tatsächlich gewonnen. Und gar nicht mal so wenig Geld. Mit den letzten sechs Ziffern konnte er sich die Summe von 100.000 Kanadischen Dollar, umgerechnet fast 688.000 Euro, ergattern.

Ehemann sorgt sich um Frau

Doch um seine Frau mit seiner Freude nicht aufzuwecken, stand er auf und erledigte erst ein paar Dinge. Erst später legte er sich wieder zu ihr ins Bett. „Ich wollte meine Frau nicht aufwecken. Innerlich sagte ich ‚Woo hoo’“, erzählte er gegenüber dem „Mirror“.

Es sei ein „unglaubliches Gefühl“ gewesen, beschrieb der Spieler weiter. „Eines der großartigsten Gefühle überhaupt.“ Von diesem Hoch wollte sich der Gewinner allerdings nicht zu irgendwelchen unnötigen Käufen hinreißen lassen. Stattdessen wolle er den Gewinn aus dem Sommer 2021 investieren und noch mehr Kapital rausschlagen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.