Lotto: Familie gewinnt millionenschwere Luxus-Villa – kurz darauf muss sie die Flucht ergreifen

Ein britisches Paar gewinnt bei einer Lotto-Ziehung den Jackpot: eine Luxus-Villa an der Küste von Cornwall. Doch nur wenige Wochen später geben die Gewinner das Anwesen wieder ab. Der Grund: Die Familie hat sich abseits der Heimat nicht wohl gefühlt.

Was kurios klingt, ist die Geschichte von Familie Parmar aus Leicestershire. Das Paar hat eine Villa mit einem Wert von knapp drei Millionen Euro gewonnen. Doch man verkaufte den Lotto-Jackpot umgehend wieder – und das sogar für eine größere Summe.

Lotto: Familie gewinnt Villa und verkauft sie direkt

Das atemberaubende Haus bietet einen Panoramablick auf die Küste von Cornwall, hat eine riesige 5,3 Hektar Landfläche und verfügt sogar über berühmte Nachbarn – darunter Star-Koch Gordon Ramsay. Doch Familie Parmar war der ganze Trubel und die „vornehmende“ Gegend zu viel.

Man fühlte sich auf dem Mega-Anwesen nicht wohl und verkaufte das Haus wieder. Für satte vier Millionen Euro, also knapp eine Million Euro über dem eigentlichen Wert des Hauses. Vor allem die Unterhaltskosten des Hauses seien schlichtweg zu hoch gewesen. So machte man aus der Luxus-Villa „bares Geld“.

Laut der „Daily Mail“ haben sich die Parmars in ihrer Heimat Leicestershire pudelwohl gefühlt. Obwohl sie schon immer mal den Traum hatten, in Cornwall Urlaub zu machen, entschied man sich gegen die langfristige Bleibe an der Küste.

„Sind wunschlos glücklich“

Parmar gab zu, dass es sich um ein „fantastisches Haus in einer wunderschönen Lage“ handele. Doch: „Wir haben nicht das Gefühl, dass wir an die Küste von Cornwall passen, wo es viele wohlhabende Leute gibt“, betonte er. „Wir sind es eben nicht. Wir leben schon lange in Leicester und sind hier wunschlos glücklich. Wir brauchen kein 4-Millionen-Pfund-Ferienhaus“, ergänzte der Lotto-Gewinner.

Bevor sie die Entscheidung trafen, das Anwesen zu verkaufen, verbrachte die Familie Zeit damit, sich im Haus zu „entspannen“, bevor sie zu dem Schluss kam, dass sie es aufgeben sollten. Stattdessen wolle man mit dem Geld ein Stück Land oder eine kleinere Immobilie kaufen.