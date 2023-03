Lotto: Mann gewann einen Mega-Jackpot – jetzt hat er mächtig Ärger am Hals

Die Freude ist bei einem Lotto-Gewinn groß. Beim Gewinner gehen tausende Gedanken durch den Kopf – meist nur positive und schöne. Schließlich hat man in dem Moment eine ordentliche Summe an Geld gewonnen.

Doch für einen Mann, der im Lotto gewann, wurde die Freude schnell getrübt, als er anschließend mächtig Ärger bekam.

Lotto: Mann freut sich, bekommt dann Ärger nach Lotto-Gewinn

Edwin Castro aus den USA hatte gerade im Lotto die unfassbare Summe von 2,04 Milliarden US-Dollar gewonnen, da kam direkt eine große Klage auf ihn und einen Mann namens „Reggie“ zu. Denn Jose Rivera behauptete nämlich, dass er eigentlich das Geld gewonnen habe und bestohlen wurde.

Doch erstmal alles von vorne: Rivera erklärte, er habe das Ticket in einer Autowerkstatt in Altadena, Kalifornien, gekauft und Reggie habe es ihm am selben Tag geklaut. Er habe anschließend den Mann kontaktiert und versucht, das Ticket zurückzubekommen – allerdings ohne Erfolg.

Er sagte, dass Reggie sich geweigert habe, das Ticket zurückzugeben und Rivera erpresst habe. Der Mann erklärte, dass er ihm angeboten habe, die Gewinne zu teilen, wie aus Gerichtsakten hervorgeht, das berichtet „The Mirror“. Die „California Lottery“ war nach kalifornischem Recht gesetzlich verpflichtet, den Namen des Gewinners bekannt zu geben. Am 14. Februar nannten sie den Gewinner Edwin Castro, der möchte allerdings weitgehend privat bleiben und nichts von sich preisgeben. Rivera reichte dabei Klage gegen Edwin Castro und Reggie ein.

Ärger über Mega-Gewinn

Die Klage von Rivera sorgt in Kalifornien für Aufregung, doch die Lotto-Betreiber sind „zuversichtlich, dass Edwin Castro der rechtmäßige Gewinner ist“. Dennoch wurde die „California Lottery“ um eine Untersuchung gebeten.

Die Antwort kam prompt: „Die California Lottery ist nicht befugt, kriminelle Aktivitäten unter ihren Spielern zu untersuchen; solche Anschuldigungen werden nur von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden untersucht. Sollte eine örtliche Strafverfolgungsbehörde solchen Anschuldigungen nachgehen, besteht die einzige Rolle von Lottery darin, in der Angelegenheit zu helfen, indem sie Fragen beantwortet und/oder Beweise liefert, wie dies gesetzlich zulässig ist.“

Ob Rivera die Wahrheit sagt oder einfach nur von dieser unglaublichen Gewinnsumme einen Teil abhaben möchte, ist unklar. Weitere Informationen zum Fall gibt es nicht.