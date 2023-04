Lotto-Gewinner verprasst Millionen – heute kann er sich nicht mal mehr eine eigene Wohnung leisten

Im Lotto gewinnt man nicht jeden Tag. Und wenn die Millionen einmal ausgegeben sind, kommen sie auch nicht wieder. Das musste ein Spieler schmerzlich am eigenen Leib erfahren.

+++ Lotto: Mann verprasst 25-Millionen-Gewinn – am Ende muss er in einer Hütte voller Fäkalien schlafen +++

Er warf mit den Scheinen um sich, als gäbe es kein Morgen – und das gab es für ihn dann irgendwann auch nicht mehr. Denn irgendwann war der Lotto-Gewinn aufgebraucht. Dann reichte es nicht mal mehr für das Grundlegendste.

Lotto-Gewinner lebt im Wohnwagen

Ein Mann aus Schottland knackte 1998 im Alter von 30 Jahren einen Jackpot über 3,5 Millionen Pfund. Das entspricht in etwa vier Millionen Euro. Doch nur drei Jahre später war er pleite und lebte in einem Wohnwagen mit einem Berg Schulden.

Bekannt wurde er einst als einer der größten Gewinner Schottlands. Kurz nach dem Gewinn zog er mit seiner Familie aus der bescheidenen Wohnung in Edinburgh aus und in eine Villa in Blackpool. Doch das neu gefundene Glück währte nicht lange.

Nach dem Gewinn ging’s bergab

Der Spieler beging den altbekannten Fehler und gab gleich sein ganzes Geld für Luxusgüter aus – vor allem für Autos. Ganze 40 Stück soll er sich gekauft haben und gleichzeitig eine Hotelrechnung in Höhe von 40.000 Pfund angehäuft haben – was umgerechnet gut 45.000 Euro entspricht. Doch bevor er sein ganzes Vermögen verprassen konnte, trennte er sich auch noch von seiner Frau.

Und dann verlor der Spieler auch noch den Rest seiner Millionen an Betrüger. Davon hatte er sich eigentlich einen Pub kaufen wollen, stellte dann aber fest, dass sein Name nicht in der Urkunde stand, wie der „Mirror“ berichtete.

Lotto-Spieler rutscht auf die schiefe Bahn

Dann bekam er auch noch Probleme mit dem Gesetz und wurde zwei Mal per Haftbefehl gesucht. Die wurden ausgestellt, weil der Mann versäumt hatte, mehrere Bußgelder zu bezahlen und dann auch zu den Gerichtsanhörungen nicht erschien. Laut dem „Herald Scotland“ war er auch bei seiner Miete im Rückstand und zahlte seine Steuern nicht.

Bei einer TV-Sendung über abschreckende Lotterie-Beispiele trat er 2004 vor die Kamera und zeigte allen, welche Gefahren ein Lotto-Gewinn bergen kann.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

