Lotto-Spieler sahnt ab – beim Blick auf seinen Schein muss er stöhnen

Einmal im Leben im Lotto so richtig absahnen – davon träumen wohl die meisten von uns. Doch nur den wenigsten bleibt dieses unfassbare Glück vergönnt. Zum Beispiel einem Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Beim Blick auf seinen Schein musste er sicherlich eine Sekunde innehalten.

Knapp daneben ist auch vorbei: Diese bittere Erkenntnis musste jetzt ein Lotto-Spieler aus dem Norden machen. Er verfehlte den Hauptgewinn beim Eurojackpot nur haarscharf. 22 Millionen Euro wären für ihn dabei herausgesprungen.

Lotto-Spieler gewann trotzdem eine hohe Summe

Weil ihm aber laut der „Bild“ die Superzahl fehlte, fiel sein Gewinn deutlich kleiner aus. Dem (un)glücklichen Gewinner fehlte lediglich die zweite Eurozahl 12, um den Jackpot abzuräumen. Immerhin sahnte er aber noch satte 258.963,40 Euro ab. Seine Chance auf den Hauptgewinn lag bei 1 zu 140 Millionen.

Und weil in ganz Europa kein anderer Spieler die richtige Kombination 1 – 17 – 20 – 28 – 42 sowie die Eurozahlen 2 – 12 richtig hatte, wächst der Jackpot für die Ziehung am kommenden Freitag (13. Juni) auf rund 31 Millionen Euro an. Man darf gespannt sein, ob der dicke Jackpot dann diesmal endlich geknackt wird – und ob vielleicht wieder ein Tipper aus Deutschland mit seinen Zahlen richtig liegt…

Dieser Lotto-Spieler sahnte zwar ab, hatte aber später ebenfalls Pech

Es kann auch anders laufen: Ein Bauunternehmer aus Cádiz (Spanien) sahnte zwar den ganz großen Jackpot ab, verlor seinen Lotto-Gewinn von 6,5 Millionen Euro aber später durch schlechte Beratung. Trotz großer Freude über so viel Geld blieb Francisco Guerrero am Ende mittellos. Die ganze Geschichte des Lotto-Gewinners liest du in diesem Artikel>>>

