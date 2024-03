Lotto-Spielerin knackt immer wieder den Jackpot – das wird ihr jetzt zum Verhängnis

Was für eine irre Lotto-Posse! Es ist ohnehin extrem unwahrscheinlich, dass man beim Lotto den großen Gewinn abräumt. Wenn man dann mal doch gewinnt, ist die Freude oft grenzenlos. Nicht auszudenken, wenn ein Spieler sogar mehrmals gewinnt, das Glück quasi gepachtet hat.

Wenn dann aber die Lotto-Gesellschaft plötzlich misstrauisch wird und sogar die Polizei einschaltet, könnte der wahr gewordene Traum zum Albtraum werden. Weil man verdächtigt wird, beim Lotto zu betrügen oder miese Tricks anzuwenden! Genau das ist einer Spielerin (69) aus London passiert!

Lotto-Spielerin knackt immer wieder den Jackpot

Amelia Barnham fühlt sich „fast wie eine Kriminelle“. Ihr ist gelungen, was wohl fast jedem Lotto-Spieler verwehrt bleibt: zu gewinnen. Und das nicht einmalig, sondern mehrmals. Und zwar so oft, dass die Lotto-Gesellschaft misstrauisch wird und Ermittlungen in die Wege leitet.

Bislang hat die Britin stolze 23.600 Britische Pfund gewonnen, umgerechnet also rund 27.000 Euro, berichtet die britische „Sun“. Keine so kleine Summe, wenngleich kein Millionen-Gewinn. Doch schon die reicht aus, um verdächtig zu werden. Amelia Barnham gibt wöchentlich rund 70 Euro für Lottoscheine aus. Pro Woche, wohlgemerkt. Zuletzt gewann sie laut „Sun“ mit einem Pfund Einsatz satte 800 Pfund bei der Zusatzlotterie „HotPicks“.

Ermittlungen gegen Dauer-Siegerin

Zu viel des Glücks, fanden die Lotto-Betreiber der „UK National Lottery“. Sie schickten einen Ex-Detektiv zur Rentnerin nachhause, forderten von ihr einen Identitätsnachweis, weil sie in der Vergangenheit so oft gewonnen hatte. Die Ziehung fand am 3. Februar statt, den Gewinn habe sie immer noch nicht erhalten. Zur „Sun“ sagt sie: „Das hat mich enorm gestresst, ich bin wütend. Dass jemand zu mir nach Hause gekommen ist, hat mich eingeschüchtert.“

Warum die Betreiber glauben, dass sie betrügen würde, kann die Frau nicht verstehen. „Die Zahlen stammen doch von der nationalen Auslosung. Dachten die etwa, ich würde mir die Tickets selbst ausdrucken? Solche Probleme hatte ich noch nie. Und ich fürchte, so etwas hält die Leute eher davon ab, sich Scheine zu kaufen.“

Der Ermittler, der vor ihrer Tür stand, habe Fotos von ihrem Reisepass gemacht und Kontoauszüge sehen wollen, so Barnham. Er habe sich auch ständig entschuldigt, er würde ja alles nur im Auftrag machen. Bleibt zu hoffen, dass schon bald das Geld auf dem Konto der Gewinnerin landet…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.