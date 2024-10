Lotto-Spieler knackt Jackpot: Der Gewinn treibt ihn in die Schlaflosigkeit – aus einem erheblichen Grund

Viele Menschen verlieren sich manchmal in Tagträumen darüber, was sie mit einem Lotto-Gewinn anstellen könnten. Plötzlich erschließen sich Möglichkeiten, die man zuvor nie in Erwägung gezogen hätte.

Adrian Platt aus Rugby in Warwickshire (England) war deshalb total erschlagen von der Nachricht, dass er im Lotto gewonnen hatte. Doch so richtig freuen konnte sich der Großvater zunächst nicht, denn der Geldsegen durchkreuzte seine Pläne vollkommen.

++ Horoskop: Lotto-Jackpot wartet auf DIESE Sternzeichen – noch in 2024 ++

Lotto-Gewinn wirft alles durcheinander

Wie die „Sun“ berichtet, knackte Adrian Platt den Jackpot bei der People’s Postcode Lottery. In kurzer Zeit erhielt der Mann aus England gleich zwei Schecks in Höhe von 166,666 Pfund (etwa 200.000 Euro). Somit sahnte er insgesamt unglaubliche 333.332 Pfund und damit fast 400.000 Euro ab.

Dank eines 10-Sekunden-Webseitentricks konnte er seine Einnahmen verdoppeln. Er spielte mit zwei Losen – etwas, das alle Spieler tun können – und bekam den doppelten Anteil an der 1 Million Pfund. Die Gewinnsumme musste Adrian Platt mit vier anderen Nachbarn in seiner Straße teilen.

Doch anstatt sich zu freuen, war der Senior zunächst komplett überfordert mit der Situation. In seinem Kopf spielten sich hunderte Szenarien ab. „Wir hatten einen Jahresplan und der ist jetzt völlig über den Haufen geworfen worden“, erklärte er. Und weiter: „Ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist ein Schock für mich. Mein Leben wird sich komplett ändern.“

Lotto-Gewinner erfüllt sich großen Traum

Bevor der Lotto-Spieler den wertvollen Scheck überreicht bekam, erhielt er die freudige Nachricht per Telefon. „Ich habe nicht mehr richtig geschlafen, seit ich den Anruf erhalten habe, dass ich gewonnen habe“, gestand der Glückspilz. Kurz darauf rief er seine Frau Jacqueline an, um ihr die Neuigkeit von ihrem Gewinn mitzuteilen. Sie passte gerade auf die beiden Enkel auf und ihr liefen Freudentränen über die Wange.

Noch mehr News:

Das Paar hat alle zuvor geschmiedeten Pläne über den Haufen geworfen und will sich nun einen großen Lebenstraum erfüllen. Oldtimer-Fan Adrian wollte schon immer einen Split Screen VW von 1963 restaurieren und dann mit Jacqueline und den Enkeln auf Reisen gehen. „Wir würden alle Sehenswürdigkeiten und Dörfer in Großbritannien besichtigen. Wir können uns Zeit nehmen und uns in diesem wunderschönen Land umsehen“, verkündete der Lotto-Gewinner stolz.