Lotto-Millionär „Chico“ weiter im Kaufrausch – jetzt hat er HIER zugeschlagen

Kürsat Yildirim, alias „Chico“ aus Dortmund, hat schon wieder Geld in die Hand genommen. Allerdings nicht das von seinem dritten Lotto-Gewinn innerhalb weniger Monate (mehr hier). Stattdessen zerrt der Glückspilz in erster Linie von seinem Millionen-Jackpot aus dem vergangenen Jahr.

Danach hat sich Chico erst einmal kräftig gegönnt. Porsche, Ferrari, teure Uhren und Co. – der ehemalige Kranfahrer ließ kaum eine Gelegenheit aus, seinen neuen Reichtum zur Schau zu stellen. Mittlerweile scheint der Lotto-Millionär nicht nur auf Luxus-Gegenstände zu schielen – das zeigen seine neuesten Investitionen, über die er mit DER WESTEN gesprochen hat.

Lotto-Millionär verfolgt neuen Plan

Seine Instagram-Fans nahm Chico zuletzt auf eine Room-Tour durch sein neues Büro in Monheim (NRW). Hier hat sich der Dortmunder in den Räumlichkeiten von Stilianos Brusenbach eingerichtet. Mit seinem Finanzberater teilt der 42-Jährige nicht nur eine Vorliebe für protzige Karren (mehr hier), sondern offenbar auch seine berufliche Zukunft.

Zwar wolle Chico das Büro seines Steuerberaters bald wieder verlassen. Doch dann will er direkt gegenüber in ein Penthouse einziehen. Wann genau, das stehe noch nicht fest. Der Penthouse-Mieter habe bereits gekündigt. Er müsse aber noch warten, bis er endgültig ausgezogen sei. Wofür er sein Büro künftig genau nutzen will, möchte er noch nicht verraten. In welche Richtung es gehen könnte, dazu hatten sich Chico und Brusenbach bereits in der Stern-TV-Doku ausgetauscht.

Chico investiert auch in Istanbul

Daran ändert auch eine Investition in seiner Heimat nichtsq2. Zuletzt hieß es laut Medienberichten, dass er ein Penthouse in Istanbul über seinen Onkel gekauft habe. Das stimme nur zum Teil, wie er im Gespräch mit DER WESTEN sagt. So habe die Wohnung in Istanbul bereits seinem Vater gehört. Er habe lediglich die Restschuld abgelöst.

Fest steht jedenfalls, dass er seinen Hauptwohnsitz im Ruhrgebiet behalten wolle. „Ich bin ja ein Dortmunder Jung“, sagt Chico gegenüber DER WESTEN. Das Büro in Monheim beziehe er nur aus beruflichen Gründen. Und die Wohnung in Istanbul sei nur zum Reisen.

