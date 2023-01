Lotto: 17-Jährige knackt Millionen-Jackpot – was sie dann macht, kostet sie fast das Leben

Wer im Lotto abräumt, den beschäftigt in der Regel nur eine Frage: Was mache ich mit dem Gewinn? Während manche sich erst mal ein teures Auto oder ein Traumhaus gönnen, haben andere exotischere Vorstellungen, was sie mit ihrem Gewinn anstellen wollen.

Auch Jane Park aus Großbritannien hatte die Qual der Wahl, wofür sie ihren Gewinn ausgeben wollte. Eine Millionen Pfund (umgerechnet etwa 1.13 Millionen Euro) hatte sie beim Lotto-Spiel abgeräumt. Doch was sie dann mit ihrem Geld anstellt, kostet sie fast das Leben.

Lotto: Gewinnerin entscheidet sich für gefährlichen Eingriff

Als jüngste Gewinnerin, die jemals den „EuroMillions jackpot“ knackte, ging Jane Park 2013 in die Geschichte des britischen Lotto-Spiels ein. Mit gerade mal 17 Jahren wurde die heute 27-Jährige über Nacht zur Millionärin. Das Leben der Büroassistentin, die mit ihrer Mutter bis zum Gewinn in einer Sozialwohnung lebte, änderte sich von jetzt auf gleich komplett.

Jetzt offenbart die Millionen-Gewinnerin allerdings Schockierendes über die Zeit kurz nach der glücklichen Bekanntgabe. Denn anstatt sich ein nigelnagelneues Auto zu gönnen oder sich auf Weltreise zu begeben, entschied sich die damals 17-Jährige für einen chirurgischen Eingriff.

Sie unterzog sich einem Brazilian Bum Lift (BBL). Dabei wird der Po der Patienten geliftet, der nach dem Eingriff deutlich größer erscheint. Berühmt wurde die Schönheits-Operation durch die Kardashian-Schwestern. Mittlerweile haben diese den Eingriff aber wieder rückgängig machen lassen und setzen wieder auf ihre natürlichen Rundungen. Auch die 27-jährige Ex-Gewinnerin sollte ihr Po-Lifting bitter bereuen.

Lotto: Frau fordert das Schicksal heraus

In einer Talk-Show hat die heute 27-Jährige über ihre schrecklichen Erlebnisse offen gesprochen. „Das Geld machte es mir viel leichter zu entscheiden: ‚Ich hasse das an meinem Körper, also werde ich ihn ändern'“, sagte sie der Moderatorin. Doch dann trifft die Frau eine fatale Entscheidung, wie der „Mirror“ berichtet. „Ich habe mich in einem anderen Land operieren lassen, und als ich zurückflog, bekam ich eine Sepsis, eine Art Blutvergiftung.“

Einen Monat lang musste die damalige Lotto-Millionärin im Krankenhaus bleiben. „Ich bin fast gestorben“, enthüllt sie jetzt. Doch trotz der dramatischen Komplikationen, forderte die Britin das Schicksal gleich nochmal heraus und legte sich erneut für ein Brazilian Bum Lift unters Messer. Der zweite Versuch soll bei ihrem Hintern dann endlich zum gewünschten Ergebnis geführt haben.

Obwohl die ehemalige Lotto-Gewinnerin den Gewinn fast mit ihrem Leben bezahlte, bereut sie es keinesfalls, wie sie ihr Geld investiert hat, erklärt die 27-Jährige in der Talkshow. Was sie allerdings mittlerweile kritisch sieht, ist, wie sie mit ihrem Gewinn an die Öffentlichkeit gegangen ist. Bleibt nur zu hoffen, dass sie aus ihren Fehlern lernt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.