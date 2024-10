Gefährlichster Lost Place auf Mallorca enthüllt! „Musste abbrechen“

Lost Places gibt es auch auf Mallorca en masse, wie uns eine Insiderin jetzt enthüllt hat. Wer sie besichtigen will, sollte allerdings einiges beachten, denn kann man sich als Tourist schnell in Gefahr bringen. Mehr dazu liest du hier >>>.

Besonders ein leerstehendes Gebäude soll auf der Baleareninsel brandgefährlich sein. Selbst der deutschen Lost-Place-Insiderin, die hier unterwegs war, wurde auf einmal so mulmig zumute, dass sie kurzerhand die Reißleine zog.

Lost Place auf Mallorca mit brisantem Hintergrund

Wer als Tourist auf Mallorca zu sehr über die Strenge schlägt, droht, am Ende im Gefängnis in Palma zu landen. An der Landstraße nach Sóller gelegen, ist es seit 1999 in Betrieb. Was allerdings kaum ein Urlauber auf der Insel weiß: auch Mallorcas altes Gefängnis „Sa Presó de Palma“ steht noch.

Im Jahr 1968 eröffnet, wurde es bis zur Eröffnung des neuen Knast-Gebäudes als Haftanstalt genutzt. Danach lagerte man hierher die Leitstelle der lokalen Polizei Guardia Civil aus. Seit 2015 stehen die Gebäude komplett leer und mittlerweile ist das ganze Gelände zum Lost Place verkommen.

Insidern warnt: „Muss man vorsichtig sein“

Laut der deutschen Reisebloggerin „Hugolienchen“ ist der scheinbar verwaiste Ort aber brandgefährlich. „Da musste ich abbrechen“, gibt sie gegenüber unserer Reporterin offen zu. Der Grund: die alten Gefängniszellen seien scheinbar bewohnt. Auch das ein oder andere kriminelle Geschäft soll hinter versteckten Knastmauern schon abgewickelt worden sein.

Sich an solchen Orten trotz der bewussten Gefahr aufzuhalten, sei für die Insiderin ein absolutes No-Go. Sie warnt Touristen sogar davor, auf das alte Knastgelände in Palma einen Fuß zu setzen: „Da muss man vorsichtig sein. Man weiß nicht, wie die Menschen vor Ort drauf sind, ob sie dort eben nur wohnen, weil sie obdachlos geworden sind, oder ob sie vor Ort mit Drogen handeln.“ Als sie damals vor Ort von einem Einheimischen auf dem Gelände aufgebracht angesprochen worden war, war für sie die Sache klar: „Rückzug, wir brechen ab“, sagte sie damals zu ihrem Begleiter.

Neben dem alten Knast in Palma haben sie auf der Insel aber auch die Lost Places Es Foguero Palace, ein einstiges Revue-Theater sowie das Militärgebiet fasziniert. In einem Film, den die deutsche Urlauberin Grit für ihren Youtube-Kanal aufbereiten will, kannst du dir selbst einen Eindruck von den Lost Places auf Mallorca verschaffen. Wann er erscheinen wird, ist bis dato allerdings noch unklar.

Wer sich allerdings vorab einen Eindruck vom alten Knast auf Mallorca verschaffen will, sollte sich besser beeilen. Denn laut spanischen Medienberichten gebe es konkrete Pläne für den Abriss des vergessenen Gebäudes.