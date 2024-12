Lieferando: Plus-Kunden erreicht die Nachricht – „Spare direkt los!“

„Hör ich da Lieferandooo?“, sang Popstar Katy Perry und warb damit für die beliebte Lieferkette. Doch Lieferando kann nicht nur mit Prominenten als Werbegesicht aufwarten, das Unternehmen hat noch viel mehr zu bieten – und das ist ein echter Knaller!

Jetzt gibt es eine XXL-Sparaktion, die vor allem Plus-Mitglieder in Deutschland freuen wird. Aber bevor man die App öffnet und das Lieblingsessen bestellt, warte einen Moment – es gibt ein paar Dinge, die man vorher aktivieren muss!

Lieferando: Spar-Angebot für Prime-Kunden

Aber was ist eigentlich Lieferando Plus? Kurz gesagt: Es ist das Treueprogramm von Just Eat Takeaway.com, das einige Vorteile bietet. So sammelt man Stempel bei ausgewählten Partnern, erhält exklusiven Zugang zu Angeboten und Gewinnspielen und darf sich über viele weitere coole Extras freuen. Und das Beste: Diese exklusiven Vorteile gibt es nur für Plus-Mitglieder!

Und jetzt die große Neuigkeit: Ab sofort können sich Prime-Mitglieder in Deutschland ihre Lieferando-Bestellungen ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro komplett versandkostenfrei liefern lassen. Da macht das Bestellen gleich doppelt so viel Spaß! Doch bevor es losgeht, müssen noch ein paar Dinge aktiviert werden – also nicht gleich drauflos bestellen!

Lieferando: So kannst auch du sparen

Gehe zur Amazon Prime Lieferando-Angebotsseite. Melde dich dann zuerst bei Amazon an oder registriere dich für Prime. Falls du bereits ein Prime-Abonnement hast, logge dich einfach ein. Wenn nicht, kein Problem: Erstelle schnell ein Konto und melde dich für Prime an. Jetzt geht’s weiter: Klicke auf die Schaltfläche, um das Angebot zu aktivieren.

Der nächste Schritt führt dich zu Lieferando. Falls du schon ein Lieferando-Konto hast, logge dich einfach ein. Wenn nicht, kannst du dir schnell ein Konto erstellen. Und voilà – du kannst nun kostenlos bei Lieferando bestellen! Denke daran, dass du die neueste Version der Lieferando-App brauchst, um dieses Angebot nutzen zu können.

Kein Wunder, dass auch die Lieferkette betont: „Spare direkt los.“ Aber Achtung: Wenn die Prime Mitgliedschaft endet, entfällt auch der Zugang zu dem XXL-Angebot. Und wenn man die Prime-Mitgliedschaft wieder aufnimmt, muss man das Lieferando-Angebot erneut aktivieren.