Mit Lieferando an Weihnachten und Silvester Essen bestellen? Das müssen Kunden jetzt wissen

Nicht alle feiern Weihnachten oder Silvester in großen Runden ihrer Liebsten, bei denen aufwendig gekochte Festtagsgerichte serviert werden. Es gibt auch mehr als genug Menschen, die aus privaten, beruflichen oder sonstigen Gründen das Weihnachtsfest oder den Jahreswechsel in aller Ruhe einfach alleine oder im sehr kleinen Kreis bei sich zu Hause feiern – und womöglich weder die Zeit noch das Geld haben, Zutaten zu kaufen und stundenlang in der Küche zu stehen.

Da kommt doch ein Lieferdienst wie Lieferando gerade recht, oder? An Weihnachten oder Silvester einfach mal wieder beim Lieblingsrestaurant bestellen – geht das überhaupt?

Lieferando: An Weihnachten und Silvester bestellen

Die kurze Antwort ist: Ja – aber es gibt dennoch Einschränkungen. Lieferando selbst fährt auch an Weihnachten und Silvester Essen aus. Die Frage, die sich hier viel eher stellt, ist: Haben auch die Restaurants, deren Essen man ordert, an den Feiertagen geöffnet?

Wenn die Lokale ihre Öffnungszeiten vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember bzw. am 31. Dezember und dem 1. Januar nicht ändern, ändert sich auch erst mal nichts an den Bestellmöglichkeiten von Lieferando. Legen die Angestellten in der Küche jedoch eine wohlverdiente Pause ein, kann man als Lieferando-Kunde eben auch nichts aus dem dortigen Lokal bestellen.

„Wer üblicherweise eine große Auswahl hat, dürfte auch um die Feiertage herum etwas finden“, fasst Lieferando die Situation auf Nachfrage von „Netzwelt“ zusammen.

Es gibt gesetzliche Vorgaben

Doch via Lieferando können nicht nur fertig gekochte Gerichte zum direkten Verzehr bestellt werden – sondern auch einzelne Lebensmittel von Einzelhändlern wie Edeka, Rewe & Co. Hier sind die Bestellmöglichkeiten an den Feiertagen tatsächlich eingeschränkt, und das gesetzlich!

Mehr News:

An Heiligabend und Silvester sind wegen der verkürzten Öffnungszeiten im Einzelhandel auch Lebensmittel-Bestellungen via Lieferando nur begrenzt möglich – am 24. Dezember kannst du bis etwa 14 Uhr ordern, an Silvester bis etwa 18 Uhr. An den festen Feiertagen – 25. Dezember, 26. Dezember und 1. Januar – haben die Läden geschlossen und können somit auch keine Lieferando-Bestellungen verarbeiten.