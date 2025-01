Lieferando: Kunde kauft Gutschein und wird bitter enttäuscht – „Frustriert“

Die Kinder haben Hunger, aber du hattest nach der Arbeit keine Zeit einzukaufen? Oder haben sich spontan mehrere Freunde bei dir eingeladen und du möchtest sie rundum mit Leckereien verwöhnen? Für solche und ähnliche Situationen ist der Essens-Lieferdienst Lieferando perfekt. Auswählen, bestellen, warten, essen. Es klingt so einfach.

Doch dass dabei auch mal was schiefgeht, kann man sich denken. Wie in diesem Fall, in dem ein Kunde stundenlang umsonst gewartet hat. Doch der hat wenigstens sein Geld zurückbekommen. Ein anderer Kunde ist nach einem Gutscheinkauf bei Lieferando „frustriert“ und klagt im Netz sein Leid. Was ist da nur passiert?

Lieferando: Kunde ist von Gutscheinkauf bitter enttäuscht

Eigentlich eine schöne Idee, auf die viele vielleicht gar nicht gekommen wären. Ein Kunde wollte jemandem eine kleine Freude über Weihnachten bereiten und bestellte für diese Person einen Gutschein von Lieferando. Die Geschenkkarte sollte eigentlich per E-Mail verschickt werden, doch anscheinend ist sie niemals angekommen. So zumindest berichtet es ein User bei „Reddit“. Trotzdem sei das Geld von seinem Konto abgebucht worden.

Der verzweifelte Kunde hätte sich schnellstmöglich an den Kundenservice von Lieferando gewandt, um das Geld noch zurückzubekommen. Er hatte nämlich inzwischen sogar ein neues Geschenk besorgt, da die Zeit drängte. Zwar gab es eine Entschuldigung des Kundenservices und man bat zudem um etwas Geduld, aber passiert sei seitdem nichts. Der Kunde wartet immer noch auf sein Geld. Obwohl er noch mehrmals versucht hat, beim Lieferdienst nachzuhaken.

Kunde ist „frustriert“ und fragt um Rat

Bei Reddit erhofft sich der Lieferando-Kunde nun einen guten Rat, denn er wäre inzwischen „einfach nur noch frustriert“.

Ein User kommt auf die Idee, sich das Geld über das Kreditkarteninstitut erstatten zu lassen – falls dieses Zahlungsmittel denn überhaupt genutzt wurde. Und das ist zum Glück der Fall. Der Post-Ersteller ist erfreut über diese gute Idee, aber ärgert sich weiterhin darüber, wie er von Lieferando behandelt wurde in seinen Augen. Er habe sogar Beweise in seinen E-Mails. Dann drücken wir mal die Daumen, dass er das Geld bald zurückbekommt!

