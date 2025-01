Lieferando: Kunde wartet stundenlang auf McDonald’s-Bestellung – wie das Restaurant reagiert, ist „lächerlich“

Längst leben wir in luxuriösen Zeiten, in denen man sich vom Essen bis hin zu Lebensmitteln alles bequem nach Hause liefern lassen kann. Services wie Flink, Flaschenpost oder Lieferando machen es möglich, dass wir selbst in stressigen Zeiten keine Gedanken an den Einkauf oder das Kochen verschwenden müssen.

Aber wer einen der Services nutzt, erwartet natürlich auch, dass alles so ankommt, wie man es bestellt hat. Ein Lieferando-Kunde musste jetzt abermals feststellen, dass auf der Reise vom Restaurant McDonald’s zu ihm nach Hause auch etwas schiefgehen kann. Doch mit der Reaktion des Fast-Food-Riesen hat er nicht gerechnet.

Lieferando-Kunde kann es nicht fassen

Der deutsche Kunde hatte am Freitagabend die Lust nach Burger, Pommes und Co. von McDonald’s gepackt und wollte sich via Lieferando sein Menü bequem nach Hause liefern lassen. Aber nach stundenlangem Warten packte ihn die Wut. „Hatte Freitag gegen 19 Uhr den Fall. McDonald’s kam nicht hinterher. Anruf zwecklos“, erzählte er seine Geschichte bei „Reddit“.

+++ Lieferando: Nie wieder Lieferkosten zahlen! Das müssen Kunden dringend wissen +++

Erst nach 2,5 Stunden meldete sich ein Mitarbeiter der Restaurant-Kette beim wartenden Kunden. Dieser ging bereits auf die Barrikaden. „Hab natürlich gesagt, dass sie jetzt auch nicht mehr um die Ecke kommen müssen. Hatte zwischenzeitlich eingekauft und zu Hause gegessen. Einfach lächerlich.“

Kunde macht Ärger Luft

Neben einer miesen Bewertung nahm der wütende Kunde aber auch per Kontaktformular Kontakt mit Lieferando auf. Immerhin musste er hier nicht lange warten. Denn für die stornierte Bestellung erhielt er das Geld nach nicht mal einer halben Stunde zurück.

Auch interessant: Lieferando: Kunden stellen sich immer wieder eine Frage – es geht ums Geld

Aber nicht bei allen Kunden läuft die Rückzahlung so glatt. Ein anderer berichtet so etwa auf „Reddit“, dass er schon mehrmals eine Bestellung nicht erhalten habe. „Ich erinnere mich noch dunkel, dass wir vor ein paar Jahren mal eine einfach nicht gelieferte Bestellung bemängelt hatten, ohne jemals das Geld zu bekommen. (…) Sollte das nun aber wieder so laufen, dann würde ich hier wohl aktiver werden.“

Geld-zurück-Garantie bei Lieferando?

Lieferando selbst empfiehlt in seinen FAQ, bei Problemen direkt den Kundenservice zu kontaktieren. Wie es auch etwa bei „Future Zone“ dazu heißt, können sich Kunden entweder an Lieferando wenden. Mitarbeiter setzen sich dann mit dem Restaurant in Verbindung. Im Anschluss erhalten Kunden das Geld zurück. Manche Kunden auf „Reddit“ berichten auch von Gutscheinen, die sie anstelle des Geldes oder sogar zusätzlich vom Lieferdienst bekamen.

Diese Themen könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Oder Kunden holen sich das Geld, wenn sie über Paypal gezahlt haben, über die „Problem-Melde“-Funktion zurück. Über die Option „Ich habe meinen Artikel nicht erhalten“ lässt sich das Geld zurückfordern. Auf die Rückerstattung müssen Kunden aber bis zu 20 Tage warten. Andere „Reddit“-Nutzer geben ebenfalls den Tipp, bei Bestellungen über Lieferando etwa nur noch bar nach Erhalt der Bestellung zu zahlen.