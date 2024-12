Lieferando: Total irre! So unterschiedlich bestellen die Bundesländer

Der Tag war stressig, das Wetter ist mies – da wollen viele nicht auch noch kochen, sondern greifen auf einen Lieferdienst zurück. Logisch, schließlich bietet Lieferando zahlreiche Möglichkeiten, sich (kulinarisch) verwöhnen zu lassen.

Doch nicht nur im eigenen Haushalt, auch in den Bundesländern sind die Geschmäcker verschieden. Und rechtzeitig zum alljährlichen Rückblick auf Geschichten und Statistiken zum Jahresende hat Lieferando in seine Bücher geschaut – und einige regionale Besonderheiten entdeckt.

Lieferando: XXL-Offenbarung – so bestellen die Bundesländer

Dabei wurde deutlich, dass Niedersachsen am Wochenende besonders gerne bestellt. Denn sage und schreibe 36,88 Prozent aller Bestellungen werden am Wochenende getätigt – damit ist das Bundesland absoluter Spitzenreiter in Sachen Wochenend-Lieferungen. In Rheinland-Pfalz hingegen steht ein Produkt auf Platz eins – und zwar Trommelwirbel: die Capri-Sonne.

Das Saarland hingegen lässt das süße Getränk links liegen und greift laut Lieferando gleich zur Süßigkeit. Ganze 18 Prozent schlecken hier nämlich gerne ein Eis. Und damit liegt diese Bestellung im Ranking der Bundesländer ganz vorne, denn in keinem anderen Bundesland wird so gerne (abends) Eis bestellt.

Die Sachsen hingegen haben nicht nur das Herz auf der Zunge, wie so manches Vorurteil besagt, sondern können mittlerweile mit Fug und Recht behaupten, dass ihnen das Bier am Herzen liegt. Zumindest ihrem heimischen Bier, denn das Ur-Krostitzer Premium Pilsner ist das meist bestellte (!) Supermarktprodukt des Bundeslandes.

Vegan oder Croissant? Lieferando enthüllt Details

Nicht nur Sachsen setzt auf ein reines Produkt, auch Sachsen-Anhalt setzt auf puren Genuss, allerdings im gesunden Sinne. Denn rund 13 Prozent der Befragten ernähren sich und bestellen vegan – der höchste Anteil im bundesweiten Ranking. Und auch Thüringen setzt auf gesunde Ernährung, denn rund 5 Prozent aller Bestellungen werden zum Abholen bestellt.

Und zu guter Letzt Schleswig-Holstein – und nein, nicht der Fisch, sondern das Croissant steht an erster Stelle. Mit diesem Wissen im Hinterkopf kann man mutig zum Hörer greifen und sich etwas Leckeres bei Lieferando bestellen – und wer weiß, vielleicht lässt man sich ja von den Bestellungen aus anderen Bundesländern inspirieren.