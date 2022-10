Lidl: Heftige Vorwürfe gegen Discounter und Geflügel-Zulieferer – schreckliche Videoaufnahmen veröffentlicht

Fleisch-Skandal bei Lidl! Gegen einen Zulieferer des Discounters werden heftige Anschuldigungen erhoben. Schreckliche Aufnahmen zeigen Tierquälerei.

Tierschutzorganisationen haben Undercover-Aufnahmen aus dem Maststall eines Lidl-Lieferanten veröffentlicht, wie die Albert-Schweitzer-Stiftung in einer Pressemitteilung schreibt. In den Videos ist zu sehen, wie Masthühner unter ihren Haltungsbedingungen und noch dazu unter ihrem Extrem-Wachstum leiden.

Lidl: Video zeigt vor sich hinvegetierende Hühner

Die Aufnahmen sollen im Sommer 2022 in Niedersachsen in einem Stall eines großen Lidl-Lieferanten entstanden sein. Die Hühner des Lieferanten werden nach Informationen der Tierschützer unter anderem zu Produkten der Lidl-Eigenmarken „Metzgerfrisch“ und „Grillmeister“ verarbeitet.

In den Videos zu sehen: Masthühner in trostlosen Ställen, die vor sich hinvegetieren und Probleme haben, sich auf den Beinen zu halten. Die Tiere sind extrem groß gezüchtet, Knochen und Organe der Tiere sind damit überbelastet.

DAS sagt Lidl zu den Anschuldigungen

DER WESTEN hat bei Lidl um ein Statement gebeten – und eine Antwort erhalten. „Lidl spricht sich in aller Deutlichkeit gegen Tierquälerei aus. Wir nehmen jegliche Vorwürfe sehr ernst. Um diesen nachzugehen, stehen wir mit dem Lieferanten, der neben uns auch viele weitere Marktteilnehmer in Deutschland beliefert, in Kontakt. Wir haben umgehend um eine Stellungnahme gebeten und eine unabhängige Prüfung durch externe Sachverständigen veranlasst. Parallel stoßen wir unsere internen Prozesse an, um die Vorwürfe zu überprüfen und die Situation aufzuklären. Auf Basis der Ergebnisse dieser Prüfung behalten wir uns weitere Schritte vor“, erklärt der Discounter.

Lidl setze sich seit Jahren für die Weiterentwicklung von Tierwohlstandards ein und werde dies auch weiterhin tun. Das gesamte Frischflügelsortiment sei mindestens auf Haltungsstufe 2 umgestellt und entspreche damit mindestens den Kriterien der Initiative Tierwohl. „Darüber hinaus arbeiten wir Schritt für Schritt daran, unseren Kunden vermehrt Produkten aus verbesserten Tierhaltungsstandards, beispielweise mit Kennzeichnungen wie dem EU-Bio-Siegel, anzubieten. Langfristig werden wir unser Frischgeflügel vollständig auf die Haltungsstufen 3 und 4 umstellen“, heißt es weiterhin von Lidl.