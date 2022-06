Lidl: Preise steigen – doch bei DIESEM Produkt hört der Spaß für Kunden jetzt endgültig auf

Die Inflation hat Deutschland fest im Griff. Überall werden Lebensmittel und andere Produkte teurer – so auch bei Lidl.

Jetzt steigt jedoch der Preis für einen Artikel, bei dem viele Kunden die Grenze ziehen. Ein Kunde stellt deshalb direkt eine Anfrage bei Lidl.

Lidl verlangt jetzt mehr für DIESES Produkt – Kunde verständnislos

Die aktuell steigenden Preise haben viele Gründe. Einerseits sind so manche Firmen noch immer stark von der Corona-Pandemie gebeutelt, andererseits gibt es Lieferschwierigkeiten wegen des Kriegs in der Ukraine. Teils stecken auch höhere Preise für Rohstoffe dahinter. Und über allem steht die anhaltende Inflation in Deutschland.

Bei einem besonders beliebten Getränk, das nun deutlich mehr bei dem Discounter kostet, hört der Spaß aber auf – zumindest für diesen Kunden. Er fragt gleich bei Facebook nach, woher der plötzliche Preisanstieg kommt.

Lidl zieht bei einem Produkt die Preise an – sehr zum Ärger der Kunden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Dean Pictures

„Seit wann kostet denn das Perlenbacher Premium Pils in der 0,5 Liter Dose 49 statt 29 Cent. Letztes Jahr habe ich es noch für 29 Cent bekommen“, beschwert sich der Kunde. Bei einer Steigerung um 60 Prozent ist eine solche Nachfrage nicht gerade verwunderlich.

Allerdings erhält der Kunde nicht die gewünschte Antwort. Der Discounter reagiert lediglich mit der Bitte, er solle sein Anliegen in einer privaten Nachricht erneut schildern. Laut der Seite „Discounter Preisvergleich“ sollte die Dose Bier auch noch 29 Cent kosten. Doch das muss nicht heißen, dass es je nach Filiale nicht auch Unterschiede geben kann. (mbo)