Lidl: Neues Angebot lässt Kunden ratlos zurück – „Was soll der Quatsch“

Lidl wirbt immer wieder mit seinen günstigen Preisen. Doch ein Angebot lässt die Kunden aktuell ziemlich ratlos zurück. Doch dabei geht es eher weniger um den Preis als um die Art, wie das Produkt beworben wird.

In der Vergangenheit sorgte die Smoothie-Marke „True Fruits“, die ist es unter anderem auch bei Lidl zu kaufen gibt immer wieder für Aufsehen. Der Grund: Die oft recht kontroversen Beschriftungen der einzelnen Saft-Flaschen. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl 2021 benannte „True Fruits“ sechs seiner Geschmacksrichtungen nach den im Bundestag vertretenen Parteien – und druckte darauf einzelne Aussagen aus den Wahlprogrammen.

Lidl-Kunden diskutieren über nächste PR-Strategie

Das kam nicht bei allen Saft-Liebhabern gut an. Auch mit anderen anzüglichen und provokanten Sprüchen sorgte der Saft-Hersteller in der Vergangenheit bereits für reichlich Aufregung. Und auch jetzt hat es „True Fruits“ wieder in die Münder zahlreicher Verbraucher geschafft – im wahrsten Sinne des Wortes.

In den sozialen Netzwerken wird aktuell nämlich fleißig über den nächsten Werbe-Gag des Bonner Unternehmens diskutiert. „True Fruits“ druckt jetzt arabische Sprüche auf seinen Flaschen. Eine Lidl-Kundin machte die Entdeckung und zeigte sich empört. Sie postete ein Foto der Flaschen auf Facebook.

Lidl: Saft-Hersteller druckt „Inshallah“ auf seine Verpackungen

Auf der Flasche ist in sehr gut leserlicher Schrift das arabische Wort „Inshallah“ gedruckt. Diese Redewendung bedeutet übersetzt so viel wie „so Gott will“. Im umgangssprachlichen Gebrauch nutzen inzwischen viele Jugendliche den Ausruf dann, wenn sie unbedingt wollen, dass etwas auch wirklich passieret. Dann nimmt „Inshallah“ eher die Bedeutung von „hoffentlich“ an.

„Ehm… Hat jemand was dazu zu sagen? Die hätten wenigstens ‚Bismillah‘ („im Namen Gottes“, Anm. d. Red.) machen können… Oder am besten gar nicht… Die mit ihren Verkaufsstrategien… Mal ganz zu schweigen vom Preis“, schreibt die wütende Lidl-Kundin zu dem Foto-Beitrag dazu.

Lidl-Kunden völlig außer sich

Und auch anderen Lidl-Kunden scheint der vermeintliche Werbe-Coup von „True Fruits“ so gar nicht zu schmecken. „Was soll der Quatsch“, fragt sich eine Userin in den Kommentaren. „True Fruits“ schafft es einfach jedes Mal aufs Neuste, mit seiner Werbung für Aufregung zu sorgen.