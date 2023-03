Lidl: Überraschendes Urteil für Eigenmarken-Produkte – hier sollten Kunden zwei Mal hinsehen

Das Angebot von Discountern wächst immer weiter. Dabei setzen sie aber nicht nur auf externe Hersteller, sondern bauen auch auf ihre Eigenmarken. Viele versuchen nach den vielen Preiskämpfen mit namhaften Herstellern, ihre Eigenmarken zu stärken und deren Angebot auszubauen.

Nun wurden einige Produkte der Eigenmarken von Lidl einem Test unterzogen. Das Ergebnis dürfte sowohl den Discounter selber als auch die Kunden freuen.

Lidl-Produkte überzeugen in Test

Wie gut sind die Produkte der Eigenmarken der Discounter und Supermärkte? Diese Frage haben sich sicherlich schon viele Kunden gestellt. Immerhin sind sie oft ein gutes Stück preiswerter als die Markenprodukte. Bei einem genauen Blick auf die Verpackungen fällt dann auf, dass viele der Eigenmarken-Artikel von den gleichen Herstellern produziert werden wie Markenprodukte.

Auch bei einem aktuellen Test müssen sich die Eigenmarken-Artikel von Lidl nicht vor der Konkurrenz verstecken. Denn in der aktuellen Ökotest-Ausgabe punkten Lidl-Eigenmarken aus dem Food- und Non-Food-Bereich gleich mehrfach. „Sehr gut“ schneidet bei dem Test die „Cien Erfrischende Gesichtsreinigungstücher“. Diese gehörten sogar günstigsten Artikeln in dem Test.

Einige Produkte erhalten die Note „gut“

Einige weitere Lidl-Produkte wurden in dem Test als „gut“ eingestuft. Dazu gehören das „Cien Men Styling Gel Power, 9“, der „Kania Tomaten Ketchup“ und die „Coshida Feine Pastete mit Ente und Huhn“. Bei dem Power Gel wurde beispielsweise hervorgehoben, dass es im Vergleich zu einem früheren Test eine bessere Rezeptur aufweist.

Wie das Testergebnis eindeutig zeigt, muss man beim Einkauf also nicht immer zu den teuren Produkten greifen, um gute Qualität zu bekommen. Kunden sollten bei ihrem Einkauf bei Lidl also genau hinschauen, um am Ende gute Artikel zu einem möglichst geringen Preis in ihren Einkaufswagen zu legen.