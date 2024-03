Dreister Lidl-Trick sorgt für Diskussionen – Mitarbeiterin mit klarer Ansage

Die Backtheke bei Lidl ist bei vielen Kunden sehr beliebt. Hier gibt es eine große Auswahl an Backwaren, von Brötchen und Brot bis hin zu süßen Leckereien. Viele Kunden schwören auf dieses Angebot, das meist deutlich günstiger ist als in herkömmlichen Bäckereien. Selbstbedienung ist angesagt: Man schnappt sich seine Backwaren, packt sie in eine Tüte und bezahlt an der Kasse. Das ist zumindest die übliche Vorgehensweise.

Nun hat ein User auf Reddit eine Frage gestellt, über die eine hitzige Diskussion entbrannt ist. Es geht um einen Trick, den dieser Kunde anwenden will.

Lidl: Darf man DAS einfach mitnehmen?

Es ist eine ungewöhnliche Frage, die der Lidl-Kunde auf Reddit stellte. Dennoch gab es über 200 Leute, die über die Antwort diskutieren. Der User wollte wissen, ob er die Kürbiskerne, die von den Brötchen abfallen und in den Behältnissen liegen, einsammeln und einfach mitnehmen darf. Mit „einfach mitnehmen“ meint er sicherlich, ohne sie zu bezahlen. Dann startete die Diskussion.

Viele aus der Reddit Community sind der Meinung, dass das Mitnehmen der Kürbiskerne als Diebstahl gewertet werden könnte. „Wenn du fragst, wird es dir verboten (allein schon wegen der Produkthaftung). Wenn du es einfach machst, wird dich niemand aufhalten“, schrieb ein User. Auch andere fanden, er solle es einfach machen. Ein User rät ihm dabei sogar zu einem besonderen Trick. „Kauf 1 Kürbiskernbrötchen und wirf soviel von den Dingern wie du willst mit in die Tüte, wenn es nicht 500 Gramm sind, wird es keine Sau interessieren“, war seine Meinung zu dem Thema.

Mitarbeiterin meldet sich zu Wort

Als sich eine nach eigenen Angaben ehemalige Lidl-Mitarbeiterin zu Wort meldet, teilt auch sie die Meinung der meisten User. Er könne einfach die schwarzen Bleche an der Seite herausziehen und sich die Körner in eine Brötchentüte schütten. Das würde den Mitarbeitern das Aufräumen sogar erleichtern.

Auch ein anderer Mitarbeiter aus einem Supermarkt sah die Sache eher entspannt. „Das wäre nicht das kurioseste, was ich schon an der Kasse gesehen habe“, war nur seine Meinung dazu. Auf der sicheren Seite wäre der Kunde von Lidl jedoch, wenn er einfach einen Mitarbeiter der Filiale fragen würde.