Lidl will Sortiment umstellen – darauf können sich Kunden jetzt gefasst machen

Lidl gehört zu den beliebtesten Supermärkten in Deutschland, denn hier gibt es viele Lebensmittel zu einem günstigen Preis. Doch nicht nur eine große Auswahl an Lebensmitteln und Produkten des täglichen Gebrauchs gibt es hier. Auch viele Non-Food Produkte lassen sich in den Filialen oder im Online-Shop finden. Doch die kommen gar nicht mal so gut an.

Laut der „Lebensmittelzeitung“ hatte Lidl zu Beginn des Geschäftsjahres noch Vorräte im Wert von 7,6 Milliarden Euro gelagert, die nicht verkauft worden sind. Das soll nun geändert werden.

Lidl mit einer Änderung im Sortiment

Nicht lange ist es her, da konnten Kunden eine Kaffeemaschine der Eigenmarke „Silvercrest“ für 89 Euro statt der üblichen 389 Euro kaufen. Das kann sich für den Supermarkt doch gar nicht lohnen, oder? Um dieses Problem zu beheben und Non-Food-Produkte wieder attraktiver zu machen, gab es nun personelle Änderungen in der Chefetage. Und auch das Sortiment soll verbessert werden, um Konkurrenten wie Action die Stirn bieten zu können, so die „Lebensmittelzeitung“.

Auch neuen Ideen seien keine Grenzen gesetzt. So können sich die Kunden wohl bald auf ein breiteres Non-Food-Sortiment freuen. Da explizit Action genannt wurde, die für ein großes Angebot an Alltagsprodukten, Deko, Bastelartikeln und ähnlichem steht, können sich Lidl-Kunden wohl auf Ähnliches einstellen. Um mit den Billigketten im Non-Food-Bereich konkurrieren zu können, müsste Lidl allerdings sehr attraktive Preise anbieten.

Unzufriedene Kunden kurz vor Weihnachten

Kurz vor Weihnachten sind nicht alle Kunden bei Lidl zufrieden. So beschwerte eine Userin unter einem Beitrag von Lidl auf Facebook über das Angebot in den Filialen. „Kennt ihr das? 4 Tage vor Heiligabend und bei Lidl ist Weihnachten so gut wie schon vorbei. Kein Weihnachtliches Gebäck mehr, nichts mit Dekoration. Ihr habt mich auf lange Zeit heute zuletzt gesehen, echt verärgert“, schrieb die Kundin verärgert. Kritik wie diese, fehlende Dekoration und andere Non-Food-Produkte, die zwar im Angebot, aber in den Filialen nicht vorrätig waren, hat die Supermarktkette schon oft zu hören bekommen. Bleibt zu hoffen, dass sie auch hier bald nachbessert.

Auf welche Produkte genau sich Kunden von Lidl freuen können, ist derzeit noch nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass der Supermarkt etwas ändern muss, wenn er nicht wieder Ware in Millionenhöhe im Lager liegen lassen möchte. Wir sind gespannt!