Lidl-Filialleiter testet selbst neue SB-Kasse – und rastet aus!

Es ist wohl einer der nervigsten Sachen beim Einkaufen: Das Schlangestehen an der Kasse. Um den Prozess zu beschleunigen, setzen Supermärkte und Discounter immer mehr auf SB-Kassen. Ein Lidl-Filialleiter hat sie jetzt selbst getestet – und ist komplett ausgerastet!

Man scannt mit einem Hand- oder auf einem eingebauten Flachbettscanner den Strich- oder Barcode des Produkts ein, der sich auf der Verpackung des Artikels befindet. Dabei wird der Preis erfasst: So simpel funktionieren SB-Kassen. Einige Supermarkt-Kunden wollen kaum noch die gewöhnlichen Kassen nutzen. Zu praktischen sind die SB-Kassen einfach. Deswegen setzt jetzt auch Lidl nach und nach auf das System.

Lidl-Mitarbeiter filmt sich beim Nutzen der SB-Kasse

Und auch ein Lidl-Filialeiter ist jetzt auf den Geschmack gekommen. Auf seinem Tiktok-Account „Der Filialleiter“ nimmt er seine rund 88.000 Follower mit durch seinen Job-Alltag – und gibt ihnen dabei nützliche Tipps an die Hand. So verriet er kürzlich bei welchem Kassierer-Fehler ein Kunde sofort eingreifen sollte (wir berichteten).

Jetzt feierte der virale Lidl-Filialleiter eine echte Premiere: Er scannte zum aller ersten Mal Ware an einer SB-Kasse ein und filmte sich dabei.

Bezahlung an der SB-Kasse ist nur mit der Karte möglich

In dem Video ist zu sehen, wie er zu den Kassen schlendert und anschließend zwei Packungen Eis über den Scanner zieht. „Jetzt heute mein erster SB-Einkauf an einer SB-Kasse bei Lidl“, sagt er in dem rund einminütigen Clip.

Insgesamt sieht man drei SB-Kassen im Bild. Ohne anzustehen, gelangt der Filialleiter direkt zu der Kasse. Die Bezahlung ist nur mit Karte möglich, wie er seine Anhänger aufklärt. Insgesamt 4,58 Euro kostet ihn sein Einkauf.

So lautet das Fazit des Lidl-Filialleiters

Und wie lautet das Fazit des Filialleiters nach seinem ersten SB-Kassen-Einkauf? Er ist vollends begeistert, flippt regelrecht aus! „Mein erster SB-Einkauf an diesen coolen neuen SB-Kassen bei Lidl. Leute, absolut neues Konzept. Feier ich voll.“ Na, ob jetzt nicht noch der ein oder andere Supermarkt-Kunde ebenfalls auf den Geschmack kommt…