Lidl: Magen-Darm-Gefahr! Lass bloß die Finger davon

Wenn du kürzlich Fisch bei Lidl eingepackt hast, überprüfe lieber nochmal deinen Einkauf!

Denn ein paar bestimmte Sorten an Forellenfilet aus dem Lidl-Sortiment wurden jetzt vom Hersteller zurückgerufen. Der Grund: Listerien im Fisch – und die können schwere Erkrankungen auslösen.

Lidl: Fisch-Rückruf bei Discounter

Es geht um die „Nautica Regenbogen Forellenfilets“ des dänischen Herstellers „Agustson a/s“ – in mehreren Varianten:

Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125 Gramm

Nautica Regenbogen Forellenfilets Pfeffer, 125 Gramm

XXL Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 140 Gramm

Wenn du eines dieser Produkte gekauft hast – und dieses zufällig bis zum 5.10.2023 haltbar ist und das Identitätskennzeichen DK 4566 EG trägt – dann solltest du lieber die Finger davon lassen.

Diese Forellenfilets von Lidl werden zurückgerufen. Foto: Lidl

Der Grund: In den Forellenfilets wurde das Bakterium „Listeria monocytogenes“ nachgewiesen. Und das kann bei Menschen schwere Magen-Darmerkrankungen auslösen – mit Symptomen wie bei einem grippalen Infekt. Bei Menschen mit schwachem Immunsystem wie Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren oder alten Menschen können die Krankheitsverläufe sogar noch ernster ausfallen.

Lidl muss Forellenfilets aus dem Verkauf nehmen

„Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl in Deutschland sofort reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen“, teilte der Hersteller am Donnerstag (14. September) mit. „Die Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.“

Der Hersteller betont jedoch, dass NUR die genannten Produkte mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum und dem Identitätskennzeichen betroffen sind. Forellenfilets der selben Sorte – jedoch mit anderen Daten – können bedenkenlos verzehrt werden.